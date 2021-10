Ribničani zmagali, Dobovi ni šlo

31.10.2021 | 10:00

Foto: FB RD Riko Ribnica

Sobotno dogajanje osmega kroga Lige NLB je med drugim postreglo z zmago Ribničanov in porazom Dobove.

Koprčani so na domačih tleh vknjižili drugo zmago, uspešnejši so bili od gostov iz Dobove z rezultatom 28:23. Na dvoboju v deželi suhe robe pa so člani Rika Ribnice premagali Slovenjgradčane z rezultatom 31:28. Z

Tekma med LL Grosistom Slovanom ter trebanjskim Trimom bo na sporedu v petek, 5. novembra.

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 2011 31:28 (15:13)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Slovenj Gradec 2011 z 31:28 (15:13).

* ŠC Ribnica, gledalcev 78, sodnika: Smolko in Knez.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klaričm Levstek, Šolaja, Gorenc, Žagar 7 (1), Ljevar 2, Miličevič 2, Nosan 3, Cimerman 6, Simić 4, Pucelj 6 (3), Nosan, Buneta 1, Begić Zbačnik.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Smolnikar, Dobaj, Grobelnik, Cvetko 4, Jezernik 5 (4), Levc 6, Šol 1, Lesjak, Golčar 1, Kleč 1, Komar 4, Banfro, Štumpfl 6 (3), Saleznik, Jankovski.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Slovenj Gradec 2011 7 (7).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Slovenj Gradec 2011 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so upravičili vlogo papirnatih favoritov in v svojem rokometnem hramu premagali tekmece iz Slovenj Gradca. Domača zasedba je po peti zmagi v zgornjem delu razpredelnice, gostujoča pa je po četrtem porazu ostaja v zlati sredini.

V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma izenačena. Po izidu 6:6 so rokometaši iz dežele suhe robe zaigrali bolje in si v 24. minuti priigrali pet golov prednosti (15:10), v nadaljevanju pa so imeli vse zadeve pod nadzorom do 43. minute (25:19).

Trdovratni Korošci se niso predali, v končnici tekme so se dvakrat približali na dva gola zaostanka (26:28 in 27:29), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili zbrani tudi Ribničani.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Žan Žagar s sedmimi, v gostujoči pa sta Vid Levc in Uroš Štumpfl dosegla po šest golov.

Božidar Simič, rokometaš Rika Ribnice: "Za nami je zahteven obračun, saj je Slovenj Gradec dobra ter izkušena zasedba. Imajo zelo dobro rotacijo, mi pa imamo nekaj težav s poškodbami, saj manjkata Bogdanović ter Ranisavljević. Mislim, da smo odigrali dobro srečanje. Čeprav je bilo na trenutke zahtevno, smo bili na visokem nivoju celoten dvoboj, saj smo vseskozi vodili. Res je, da se nismo uspeli oddaljiti na varnih sedem, osem zadetkov razlike, a smo ohranili mirne glave ter poslušali navodila našega trenerja. Držali smo se taktike in igrali vsi za enega in morda je prav to botrovalo k moji dobri igri. Mislim, da je to povsem nepomembno, saj šteje samo zmaga in da vsi igramo kot ekipa. Verjamem, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu do konca sezone."

Zasedba iz Ribnice bo po dvotedenskem premoru v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem.

Koper - Dobova 28:23 (12:6)

Rokometaši Kopra so premagali Dobovo z 28:23 (12:6).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 150, sodnika: Štrigl in Ocvirk.

* Koper: Jelovčan, Logar, Morato, Špruk 2, Žagar 2, Pavlović 3, Furlan, Poklar 3 (1), Konjević 5, Moljk 2, Vujović, Smolnik 3 (3), Muminović, Sanabor 1, Makuc 5, Kete, Breznikar 2.

* Dobova: Brdik, Husejnović, Blaževič 1, Bogovič, Fabek, Glogovšek 1, Gerjovič, Šafranko 5 (3), Abramović, Dragan 1, Matjašič, Kučič 1, Rantah 2 (1), Šukić, Smiljanić, Mladkovič, Mlakar 5, Ferenčak 2, Kozolić, Meris 1, Mijušković.

* Sedemmetrovke: Koper 6 (4), Dobova 5 (5).

* Izključitve: Koper 14, Dobova 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Koper je dosegel drugo zmago v ligi NLB, po Ljubljani v četrtem krogu je na kolena položil še Dobovo.

Izbranci domačega trenerja Uroša Rapotca so takoj prevzeli pobudo v Bonifiki in že po desetih minutah vodili s 4:1. V nadaljevanju niso popustili niti za ped, v vseh elementih rokometne igre so bili boljši od Posavcev, po njihovem vodstvu z 18:9 v 39. minuti pa je bilo tudi povsem jasno, da bosta točki ostali na Obali.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Denis Konjević in Andraž Makuc, v gostujoči pa Rudolf Šafranko in Klemen Mlakar. Vsi so dosegli po pet golov, v domači ekipi je blestel tudi vratar Rok Jelovčan, ki je zbral 16 obramb.

Damjan Radanovič, trener Dobove: "Najprej bi rad čestital zasedbi Kopra za zasluženo zmago. Mi smo tekmo zgubili v prvem polčasu, ker nismo bili sposobni zadeti več kot šest golov. V drugem polčasu smo se zbudili, ampak to ni bilo dovolj. Me pa veseli dejstvo, da so nekateri mladi rokometaši izkoristili priložnost in pokazali svoj potencial."

Zasedba iz Kopra bo po dvotedenskem premoru v prihodnjem krogu gostovala pri Sviš Ivančni Gorici, ekipa iz Dobove pa bo gostila ormoški Jeruzalem.

* Izidi, 8. krog:

- petek, 29. oktober:

Celje Pivovarna Laško - Ljubljana 31:25 (15:15)

- sobota, 30. oktober:

Koper - Dobova 28:23 (12:6)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 2011 31:28 (15:13)

Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje 28:28 (16:15)

Urbanscape Loka - Maribor Branik 30:22 (15:12)

- petek, 5. november:

18.30 LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 8 0 0 269:202 16

2. Trimo Trebnje 6 6 0 0 188:155 12

3. Urbanscape Loka 8 6 0 2 222:196 12

4. Riko Ribnica 8 6 0 2 243:221 12

5. Gorenje Velenje 8 5 1 2 243:187 11

6. LL Grosist Slovan 7 4 0 3 180:194 8

7. Slovenj Gradec 2011 8 3 1 4 216:207 7

8. Sviš Ivančna Gorica 8 3 0 5 197:214 6

9. Koper 8 2 1 5 200:212 5

10. Jeruzalem Ormož 7 2 1 4 188:206 5

11. Ljubljana 8 2 0 6 222:241 4

12. Maribor Branik 8 2 0 6 199:233 4

13. Dobova 8 2 0 6 200:235 4

14. Herz Šmartno 8 1 0 7 199:263 2

STA; M. K.