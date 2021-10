Epidemija oklestila lansko poslovanje radeške papirnice

31.10.2021 | 14:30

Radeče papir nova (arhiv)

Radeče - Epidemija covida-19 je oklestila lansko poslovanje podjetja Radeče papir nova. Papirnica je s prodajo 32.052 ton papirja in kartona ustvarila 26,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, potem ko jih je leta 2019 30 milijonov evrov. Čisti dobiček, ki je predlani znašal 470.000 evrov, je lani upadel na 347.727 evrov.

Kot je v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisalo vodstvo radeške papirnice, so lani načrtovali gospodarsko rast in s tem tudi rast cen surovin, ki so leta 2019 dosegle zgodovinsko nizko vrednost. Epidemija pa je ustavila rast cen in zadržala cene surovin na ravni iz leta 2019.

Vodstvo je zaradi epidemije vsem poslovnim partnerjem poslalo dopis s prošnjo za podaljšanje plačilnih rokov, odpovedalo je veliko večino pogodb, ki so bile vezane na pavšalno nadomestilo in sodelovanje, optimiziralo je prevoze iz Italije in se trudilo ohraniti čim bolj kontinuirano proizvodnjo.

Lani so tudi prilagodili prodajni program in uskladili poslovanje. Ob tem pa so nadaljevali prodor na trg vrednostnih papirjev, predvsem zaradi inovativnih izdelkov. Leta 2020 je papirnica razvila tudi tri nove produkte, in sicer antibakterijski papir, indigo security papir in papir za bombažne maske.

Letos bo družba, ki zaposluje okrog 170 delavcev, posebno pozornost namenila razvoju in kakovosti proizvodov, oblikovanju partnerskih povezav s kupci in dobavitelji, procesu konstruktivne komunikacije z notranjimi in zunanjimi deležniki, zagotavljanju stroškovne učinkovitosti, povečanju zavednosti glede zdravja in varstva pri delu, vzpostavitvi stabilnega denarnega toka za zagotavljanje obratnega kapitala, zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev ter odgovornemu ravnanju in odnosu do okolja.

STA; M. K.