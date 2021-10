V soboto pozitivnih kar 42 odstotkov testov; rekordi padajo

31.10.2021 | 12:00

Foto: Bobo

V Sloveniji so včeraj ob 3948 opravljeni PCR-testih potrdili 1663 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je torej bilo kar 42,1 odstotka testov. Dan prej je ob 7604 opravljenih testih in 2985 potrjenih okužbah ta znašal nekaj več kot 39 odstotkov.

Število aktivnih primerov okužbe se je po oceni NIJZ povzpelo na 27.686, največ doslej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2263, kar je 23 več kot dan prej. Štirinajstdnevno število potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1312 oziroma 49 več kot dan prej.

V bolnišnicah zdravijo 572 oseb oziroma 14 več kot dan prej, na intenzivnem oddelku pa 138 oseb, kar je šest več kot dan prej. Umrlo je šest bolnikov.

Najmlajši hospitalizirani covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 21 let.

Po podatkih vlade so v soboto cepili 397 ljudi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.188.712 oseb oz. 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki pa je cepljenih 1.119.181 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 33 covidnih bolnikov (včeraj 35), od tega devet na intenzivni terapiji. Enega pacienta so sprejeli in tri odpustili.

V SB Brežice imajo 11 covidnih bolnikov, enega so odpustili.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 52, Trebnje 26, Ribnica 17, Novo mesto in Črnomelj 10, Žužemberk 6, Semič, Mokronog Trebelno in Šentrupert 5, Mirna in Loški Potok 3, Metlika in Dolenjske Toplice 2, Šentjernej, Straža in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Sevnica 14, Radeče 3, Krško 2, Brežice 1

M. K.