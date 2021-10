Z novomeškimi gobarji – več vrst gob, boljši bo gobji golaž

31.10.2021 | 16:00

Nad gobjim golažem je vseskozi bdel Tone Tomažin, na desni pa predsednik GD Novo mesto Jože Kočijaž.

Gobji golaž je slastna jed, če jo pripravijo novomeški gobarji.

Praženi jurčki so specialiteta, za kar je poskrel Mitja Novak (v sredini). Na levi Jože Kočijaž, na desni Anton Čelič.

Trije pokali za prva na mesta na gobarijadi.

Dober tek, gobji golaž je na mizi!

Novo mesto - Vse bolj je hladno, pred vrati pa je zima, ko najbolj prijajo jedi na žlico. Mednje sodi tudi golaž. A napačno je misliti, da se da dober golaž pripraviti le z mesom – govejim, svinjskim ali divjačino. Kje pa! Slasten golaž brez mesa, iz gob, so za nas kuhali člani Gobarskega društva Novo mesto in prijetno presenetili. Kako bi ga opisali na kratko? Harmonija okusov!

Da so pri gobjem golažu novomeški gobarji pravi mojstri, ni dvoma, saj že leta tekmujejo na gobarjadi in trikrat so že slavili zmago. V ekipi so vedno Mitja Novak, Tone Tomažin in Jože Kočijaž, ki je že osem let predsednik društva, pridruži pa se jim še kdo. Tokrat je bil gostitelj gobar Anton Čelič, po slastnem golažu pa je dišalo iz njegove zidanice v vinski gorici v Gorenjih Sušicah v topliški občini. Pripravljali so ga v kotličku, kar je bilo še bolj imenitno.

Brez vztrajnega mešanja ne gre

Kuhalnico je imel vseskozi v rokah Tone Tomažin in ni mu manjkalo dela, saj je treba jed vseskozi pridno mešati, da se ne prismodi – od praženja čebule naprej. S seboj je pripeljal na pomoč še ženo Mileno, ki je pridna kot mravljica rezala vse potrebno. Sicer pa so vsi zbrani poprijeli za delo.

Kaj vse je potrebno za dober gobov golaž, je razkril Mitja Novak, ki je gobar že od malih nog, saj z gobarstvom nadaljuje družinsko tradicijo. Je determinator – določevalec gob, rad pa tudi kuha, »zlasti gobe, vse ostalo raje prepustim kar ženi,« se nasmeje.

30 do 40 različnih gob

»Brez dobrih, kvalitetnih sestavin seveda ne gre, to je osnova,« pove Mitja in poudari, da velja pravilo: čim več različnih vrst gob, tem boljša bo jed. Novomeški gobarji so golaž pripravili iz 30 do 40 različnih gob, med njimi so bili osnova jurčki, dodali pa so še lisičke, ki dajo specifičen okus, pa modrikaste in zelenkaste golobice, turke, dede, polževke, kolobarnice, mlečnice, livke, polžarje, trobente, itd. Nekaj je bilo svežih gob, večina pa blanširanih in zmrznjenih, saj v tem času vse ne rastejo več.

Tu povejmo še, da je treba zmrznjene gobe porabiti v nekaj mesecih, da so še kvalitetne. Nekateri jih tudi vakumirajo, da ohranijo kvaliteto in podaljšajo rok trajanja.

Kako natančno poteka priprava gobjega golaža, s katerim so novomeški gobarji že trikrat zmagali na gobarjadi v občini Dobrepolje, kako slastna specialiteta so jurčki na žaru – lahko tudi turki, golobice, mlečnice, dežniki in še katere druge gobe, kako se pripravi gobjo pašteto in celo gobjo torto, pa si preberite več v prilogi Živa v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

