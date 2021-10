Pred vlakom je na tirih obtičal mladoletnik; smrt v gozdu pred prihodom reševalcev

31.10.2021 | 18:30

Ribniški gasilci ob petkovi nesreči na tirih (foto: GE Ribnica)

Poročali smo že o petkovem trčenju trčenju vlaka in motorista pred Velikimi Laščami. S Policijske uprave Ljubljana danes pojasnjujejo, da je mladoletni voznik neregistriranega motornega kolesa peljal po gozdni poti in se pripeljal do železniške proge med Ribnico in Ljubljano. Tam je zapeljal na tire, čeprav je tam prehod čez progo prepovedan, in na tirih obstal. Motorja ni uspel odstraniti s tirov preden se je pripeljal vlak, ki je vozil iz smeri Ribnice, zato je vlak kljub zaviranju trčil v motor, ki je nato obstal pod vlakom. Mladoletnika je v trčenju odbilo in se je pri tem lažje poškodoval. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo in pristojni prekrškovni organ.

Pomoč žal prišla prepozno

Danes ob 10.16 so bili v gozd med naseljema Pribišje in Laze, občina Novo mesto, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in prvi posredovalci Občine Semič napoteni na pomoč oboleli osebi. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je oseba preminula. Prvi posredovalci so prenesli preminulo osebo iz gozda do reševalnega vozila.

Delovna nesreča

V petek okoli 10. ure je na območju Ivančne Gorice prišlo do delovne nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je delavec želel opraviti dela na strehi objekta, pri tem pa mu je spodrsnilo in je padel približno 6 metrov v globino. Utrpel je hujše poškodbe, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policijska preiskava še poteka.

M. K.