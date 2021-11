Po praznikih začetek prenove državne ceste Krško-Drnovo

1.11.2021 | 10:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Začetek obnove 2. novembra (Občina Krško)

Krško - Direkcija RS za infrastrukturo bo s sodelovanjem Občine Krško v torek začela prenovo vozišča državne ceste G1-5 Krško-Drnovo, in sicer na odseku od krožišča Narpel do križišča pri mestnem pokopališču. Ta del prenove bo stal 1,9 milijona evrov. Direkcija za infrastrukturo bo zanjo prispevala 1,1 milijona, preostanek bo pokrila krška občina.

Prenovo so zastavili v več korakih. Prva prometna zapora bo na cestnem odseku od krožišča pri starem krškem savskem mostu do gostišča Feral, so sporočili s krške občine.

V nadaljevanju prenove bodo prometno zaporo vzpostavili med Feralom in Birocentrom ter nato podobno naprej. Obvoz bo možen po novi mestni obvoznici, stanovalcem in uporabnikom poslovnih dejavnosti pa bo dostop omogočen ves čas prenove.

Dela naj bi končali v štirih mesecih, izvajalec pa jih bo prilagajal vremenskim razmeram in delovanju asfaltne baze. Na krški občini so voznike opozorili še, naj bodo pozorni na spremenjeno prometno ureditev.

M. K.