Dan bo minil v znamenju obiskov pokopališč

1.11.2021 | 09:00

Fotografija z novomeškega pokopališča v Ločni je arhivska, izpred nekaj let. Danes takšne gneče pač ni pričakovati ... (arhiv DL)

Današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bo minil v znamenju obiskov pokopališč in prižiganja sveč na grobovih. Pristojni pa opominjajo, naj ne pozabimo na samozaščitne ukrepe v času epidemije. V Ljubljani bo osrednja spominska slovesnost ob prazniku pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

Osrednje spominske slovesnosti s polaganjem venca se bodo na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležili predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in generalni direktor policije Anton Olaj.

Predsednik DZ Igor Zorčič bo po spominski slovesnosti na ljubljanskih Žalah položil vence pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991, pri Spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, pri Lipi sprave in pri Kostnici žrtvam 1. svetovne vojne.

Številne slovesnosti se bodo zvrstile tudi v posameznih občinah, tudi v Novem mestu denimo se vrstijo komemoracije na vseh treh mestnih pokopališčih, v Šmihelu, Ločni in Srebrničah.

Previdno zaradi epidemije in varnosti

Za dan spomina na mrtve je značilno obiskovanje sorodnikov in odhod na pokopališča, kamor prinesemo rože ali ikebane in prižgemo sveče v spomin na rajne. Vendar pa po svarilu pristojnih nevarnost okužbe z novim koronavirusom še zdaleč ni minila, kar moramo upoštevati tudi v prazničnem času ne glede na to, da epidemija covida-19 ni razglašena tako kot lani ob tem času. Minister za zdravje Janez Poklukar je pred podaljšanim prazničnim koncem tedna za pomoč pri pojasnjevanju prebivalcem, kako pomembno je spoštovanje pogojev PCT, zaprosil tudi župane.

Zaradi večjega obiska pokopališč bodo danes ponekod veljali posebni prometni režimi. Pričakovati je gostejši promet, zato se na pot odpravimo pravočasno. Hkrati policisti pozivajo k skrbi za varnost imetja in svetujejo, da v vozilih ne puščamo vrednih predmetov na vidnih mestih.

STA; M. K.