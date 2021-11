V nedeljo skoraj vsak drugi na PCR testu pozitiven

1.11.2021 | 11:10

Včeraj so opravili približno 500 testov na koronavirus več kot prejšnjo nedeljo.

Skupno so opravili 2632 molekularnih testov, na katerih so zaznali in v karanteno poslali 1257 oseb, ki so bile pozitivne, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je tako znašal že 47,8 odstotka, v soboto je bil 42,1 odstoten. Za primerjavo dodajmo, da so preteklo nedeljo opravili 2082 testov, zaznali pa so 708 pozitivnih primerov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2341, kar je 78 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1354 oziroma 42 več kot dan prej.

Po oceni NIJZ je v državi 28.579 aktivnih primerov okužbe.

Ključne so razmere v bolnišnicah, natančneje, koliko postelj je zasedenih na intenzivnih oddelkih. Ta številka se dviguje. Od nedelje do ponedeljka se je povečala iz 138 na 146, minister za zdravje Janez Poklukar pa je mejo še sprejemljivega postavil na 160 do 180. Če se to preseže, naj bi sledili novi, ostrejši ukrepi.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov (603) je prvič po 2. maju preseglo 600. Takrat jih je bilo na 608, na intenzivni terapiji pa 147.

V nedeljo je sicer umrlo 10 oseb, ki so bile v zadnjih 28 dneh pozitivne na testu na koronavirus.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 34 covidnih bolnikov (včeraj 33), od tega deset na intenzivni terapiji. Pet pacientov so sprejeli, enega odpustili, kar trije so včeraj žal umrli.

V SB Brežice imajo 9 covidnih bolnikov, dva so odpustili.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 30, Sodražica 8, Kočevje in Trebnje 5, Novo mesto 4, Semič, Žužemberk, Škocjan in Mokronog Trebelno 1

Posavje - Sevnica 25, Radeče 4, Krško 3, Brežice 1

M. K.