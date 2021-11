Novembrske novosti: Konec prehitevanja tovornjakov na avtocestah; dražje cigarete

1.11.2021 | 10:40

Kadilci bodo več prispevali v proračun. (arhiv DL)

Po celotnem slovenskem avtocestnem omrežju je danes začela veljati prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Taka prepoved sicer od sredine januarja že velja na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1).

"Prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na avtocesti od Šentilja do Kopra daje dobre rezultate. Zlasti smo izboljšali pretočnost. Zato smo se z Darsom dogovorili, da bo s 1. novembrom prepoved prehitevanja za tovorna vozila veljala po celotnem avtocestnem omrežju," je poleti na družbenem omrežju Twitter napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila od 15. januarja že velja na prometno najbolj obremenjeni avtocesti A1, in sicer čez dan, med 6. in 18. uro, v nočnem času pa tovornjaki še vedno lahko prehitevajo. Je pa prehitevanje težkih tovornjakov na tej avtocesti še vedno dovoljeno na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila.

Na nekaterih odsekih celotnega avtocestnega omrežja sicer že zdaj velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.

Nnadzor nad kršitvami izvaja policija; globa za kršitelje znaša 300 evrov.

Cigarete so se podražile

Z današnjim dnem so se zvišale cene cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Za zavojček 20 cigaret s cenika Tobačne Ljubljana je treba odšteti 10 centov več, to pomeni podražitev za približno 2,5 odstotka. Zvišanje cen je posledica zvišanja trošarin, ki ga je septembra sprejela vlada.

Trošarine za cigarete so se zvišale s 120 na 123 evrov za 1000 cigaret. Prav tako je vlada z današnjim dnem zvišala trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, kot tudi za tobak za segrevanje.

Ponovno se bodo trošarine za cigarete zvišale aprila 2022, in sicer na 126 evrov. Takrat bodo drobnoprodajne cene cigaret v povprečju za 4,6 odstotka višje, kot so bile doslej, so izračunali na finančnem ministrstvu.

Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke v Sloveniji nazadnje zvišale 1. oktobra 2020.

Vlada si od višjih trošarin za cigarete obeta dodatnih 15,6 milijona evrov prihodkov letno oz. v povprečju 1,3 milijona evrov na mesec. Spremembe trošarin za ostale tobačne izdelke bodo imele minimalen učinek na državni proračun.

STA; M. K.