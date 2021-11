FOTO: 80 let ustanovitve Novomeške čete

1.11.2021 | 14:00

Na Frati pred kočo

Spomenik na Frati

Frata - OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža in Žužemberk je v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Novo mesto, PVD Sever Dolenjska in Bela krajina, Društvom Novomeška četa, PD Krka in SD Novo mesto tudi letos organiziralo tradicionalni nočni pohod na Frato. S pohodom se spominjajo ustanovitve Novomeške partizanske čete, ki je 29. oktobra 1941 s Frate krenila na prvi organizirani napad na Dolenjskem, na nemško postojanko na Bučki. S tem so obeležili tudi spominski dan Mestne občine Novo mesto.

Pohodniki so krenili na pot iz Luknje pri Prečni, pa tudi iz Žužemberka in Golobinjeka pri Mirni Peči. Skupno jih je bilo, kot sporočajo organizatorji, 67. Pri domu na Frati, kjer je bila krajša slovesnost, pa se je zbralo 123 udeležencev, ki so morali izpolnjevati PCT pogoje.

V krajšem kulturnem programu so nastopili Zinka Potočar Korošec, Franc Umek in Peter Moravec. Program je povezovala Anamarija Andrijanić. Udeležence sta pozdravila župan Žužemberka Jože Papež in podžupanja Novega mesta Sara Tomšič. Slavnostni govornik je bil Uroš Dular. Pohodniki in udeleženci so se zadovoljni vrnili domov, saj jih je letos pospremilo lepo vreme, so še sporočili organizatorji in podrobnosti zapisali v spodnji fotoreportaži ...

M. K.; foto: Fotolife - Marko Klinc

