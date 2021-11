Peč se je pregrela

2.11.2021 | 07:00

Sinoči ob 18.04 je v Stopičah, občina Novo mesto, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so na kraju ugotovili, da se je zaradi pregretja peči odprl varnostni ventil na zalogovniku ogrevalne vode. Gasilci so pogasili ostanke kurjenja v peči, odsvetovali nadaljnjo uporabo do pregleda vzdrževalca in očistili prostor.

Prevrnil se je in obstal na kolesih

Ob 21.09 je na Dolenjem Gradišču, občina Dolenjske Toplice, voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino, se prevrnil in obstal na kolesih. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali reševalcem in policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje cestišča je poskrbel delavec cestnega podjetja.

Našel granato

Ob 12.01 je na Šmarčni, občina Sevnica, pri obdelavi kmetijske površine s kmetijskim strojem občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije sta najdeno topovsko granato kalibra 88 milimetrov, nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne uničila na varnem kraju v bližini kraja najdbe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 3. ŠKRJANČE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1.VINOGRADI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, TP RAKOVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu GASILNI DOM;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu LOČKA MAJER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. VRHPOLJE 1965.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER na izvodu POD ŠMAVROM DOLINA;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VEL. LOKA na izvodu TRNJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:15 in 10:00 na področju Mokronog z okolico na območju TP Hom;

- od 9:00 in 14:00 pa na območju TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Preko proge.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje - Osojnik, levo ob cesti med 9. in 13. uro, na območju TP Polšca, nizkonapetostno omrežje - Sotelsko ob železnici med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Kostanjek, Raztez, Graben, Anže, Brezje Anže, Raztez vas, Graben Ašič in Anže Šalamon med 8. in 11. uro.

M. K.