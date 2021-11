FOTO: Na Uršnih selih prenovljen zadružni dom, v Gabrju pa gasilski prostori

2.11.2021 | 10:20

V soboto na Uršnih selih (foto: FB KS Uršna sela) ...

... in v Gabrju (tamkajšnje fotografije: FB KS Gabrje; več z obeh dogodkov jih je spodaj v fotogaleriji)

Gabrje/Uršna sela - V soboto so v Mestni občini Novo mesto uradno odprli dve pridobitvi - v Gabrju so se po urejenem in prometno varnem vaškem središču krajani, predvsem pa tamkajšnji gasilci PGD Gabrje, razveselili novih prostorov v prizidku kulturnega doma, na Uršnih selih pa obnovljenega zadružnega doma.

Uršna sela

Na Uršnih selih tamkajšnji prenovljeni zadružni dom odslej nudi nove prostore za krajevno skupnost, tamkajšna aktivna društva, knjižnico in šest novih stanovanj. Zadružni dom je bil zgrajen leta 1956 in je nekoč že nudil prostor za stanovanja, pošto, trgovino in kulturni dom. Obnovili so ga v dveh fazah, prva je potekala leta 2017, druga se je začela sredi lanskega leta.

Prenova je bila vredna dobrih 788.000 evrov (z DDV), Mestna občina Novo mesto je prispevala 507.000 evrov, podjetje Zarja pa 281.000 evrov. V začetni fazi je potekala gradbena ureditev podstrešnega dela z zamenjavo strešne konstrukcije in kritine. Nadaljevalna dela pa so vključevala ureditev kanalizacije, vodovoda in sistema ogrevanja, obnovo fasade in oken, ureditev parkirnih mest, izvedbo frčade na strehi in dokončanje prostorov z zaključnimi tlaki in ulitjem betonske plošče.

Na sobotnem odprtju so v programu sodelovali Kronce in Kresovci.

Gabrje

Nov prizidek h gasilskemu in kulturnemu domu na Gomilah je nadomestil staro orodjarno, ki so jo ob zadnji prenovi vaškega središča porušili.

Gasilci imajo odslej v kletnem delu prizidka na voljo garažo za gasilsko vozilo, podstrešni del pa nudi večnamenski prostor za vadbo in druge dejavnosti krajevne skupnosti in društev. Naložba je vredna nekaj več kot 180.000 evrov.

Sobotni dogodek, na katerega so domači gasilci povabili kolege iz sosednjih vasi ter ostale goste, so s kulturnim programom popestrili mladi gasilci pod vodstvom Darje Gazvoda, domači župnik Lojze Brce pa je prostore in podobo zavetnika gasilcev sv. Florijana, delo Avgusta Burgerja, blagoslovil.

M. K.

Galerija













































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni miha Kako je pa kaj z zaščitnimi ukrepi? A to zdaj ni več potrebno? Preglej samo prijavljene komentatorje