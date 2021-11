Na praznični ponedeljek več kot 1000 okužb, na "intenzivi" že 158 bolnikov

2.11.2021 | 12:15

Zdravstvene službe so v Sloveniji včeraj, na dan spomina na mrtve, potrdile 1136 novih primerov okužbe z virusom sars-cov2, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Opravljenih je bilo 2634 PCR testov, delež pozitivnih pa se je ustavil pri 43 odstotkih. Ker gre za praznični dan, ga ne gre primerjati s preteklim ponedeljkom. Z vidika števila novih primerov okužbe je bil včerajšnji dan sicer za vzorec boljši od nedelje, ko so ob kar 47,8-odstotnemu deležu pozitivnih testov potrdili 1257 novih primerov okužbe. Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno okuženih 28.047 oseb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je spustilo na 2177, kar je 164 manj kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1329 oziroma 25 manj kot dan prej.

Glede morebitnega ukrepanja vlade bo sicer ključno, kakšne bodo v prihodnjih dneh razmere v slovenskih bolnišnicah. Po podatkih Sledilnika za covid-19 se je v bolnišnicah danes zjutraj zdravilo 634 covidnih bolnikov, od tega 158 na enotah za intenzivno nego. Po podatkih vlade je najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih star 19 let, na intenzivni negi pa 21 let. Stanje se je torej znova poslabšalo, pri čemer je v zadnjem dnevu po podatkih sledilnika umrlo 10 covidnih bolnikov, od začetka pandemije že 4766. Kot je že prejšnji teden pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bodo v primeru, ko bo na enotah za intenzivno nego ležalo od 160 do 180 covidnih bolnikov, sledili novih ukrepi, morda celo delno zaprtje države.

V SB Novo mesto imajo 40 covidnih bolnikov (včeraj 34), od tega 11 na intenzivni terapiji. Sprejeli so sedem novih in le enega odpustili.

V SB Brežice imajo 10 covidnih bolnikov, enega novega so sprejeli.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 47, Osilnica 4, Šentjernej 2, Novo mesto, Ribnica, Črnomelj, Žužemberk, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Kostel 1

Posavje - Sevnica 18, Krško 4, Brežice 2

