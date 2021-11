V akciji Manj svečk za manj grobov zbranih že rekordnih 60.375 evrov

V ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so do zdaj zbrali že dobrih 60.375 evrov. K temu so všteta sredstva, ki so jih obiskovalci pokopališč v preteklih dnevih darovali na stojnicah. Na račun Fundacije Svečka se še vedno stekajo donacije posameznikov in organizacij, ki darujejo tudi preko spletnih donacij in z SMS sporočili.

Vsa zbrana sredstva bodo namenili za zdravstvene terapije, invalidska vozila in vozičke, dvigala ter reševalno in drugo zdravstveno opremo.

Predsednik fundacije Primož Jelševar je, kot so sporočili iz fundacije, poudaril, da je v dneh, ko svetovni voditelji razpravljajo o podnebnih spremembah, pomembno spoznanje, da lahko za okolje največ naredi vsak posameznik. Trend porabe nagrobnih sveč in drugih izdelkov s kratko življenjsko dobo se v Sloveniji po njegovem mnenju počasi zmanjšuje. "Za to ni bilo treba prepovedati sveč, katerih predelava predstavlja obremenitev za okolje, ampak spremembe izhajajo iz spoznanja ljudi, da moramo spremeniti svoje navade," je dejal. Želi si, da bi se to spoznanje preneslo tudi na naše vsakodnevne nakupovalne navade in da bi izbirali več izdelkov, okolju prijaznih in pakirani v razgradljive materiale.

Stojnice tudi ponekod pri nas

Akcija s stojnicami je letos potekala v Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku, Celju, Dobrepolju, Domžalah, Grosupljem, Ivančni Gorici, Litiji, Mariboru, Murski Soboti, Savi, Škofja Loki, Šmartnem pri Litiji, Vojniku, Vuzenici, Šmartnem ob Paki, Gornji Radgoni, Žalcu, Jesenicah, Cerknici, Sevnici, Ptuju in Šentjurju pri Celju.

Do konca naslednjega tedna je še vedno mogoče prižgati SMS svečko - takšno virtualno svečko prižgemo, če pošljemo SMS s ključno besedo SVECKA5, za 5 evrov donacije na 1919, so še sporočili iz fundacije.

