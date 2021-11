Povzročil nesrečo in peš pobegnil; vikend nesreč in vlomov

2.11.2021 | 13:45

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem podaljšanem, prazničnem vikendu (med 29. 10. in 2. 11.) intervenirali v 187. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 731 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov so zasegli vozila in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 38. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Povzročil nesrečo in pobegnil

V petek ob 17.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto Metlika, pri Hrastu pri Jugorju, kjer naj bi pijan voznik osebnega avtomobila Volkswagen polo povzročil nesrečo, potem pa peš pobegnil. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je povzročitelj nesreče pripeljal iz smeri Metlike in zaradi nepravilnega prehitevanja v ostrem in nepreglednem ovinku trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 27-letni voznik. Po trčenju so odpadli deli vozila poškodovali še avtomobil 32-letnega voznika. Poškodovano potnico in potnika iz vozila 27-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Avtomobil povzročitelja so policisti zasegli in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Povzročitelja nesreče bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Pijan trčil na parkirišču

V soboto nekaj po 20.30 se je zgodila prometna nesreča na pakirnem prostoru gostinskega lokala v Krškem, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v parkirani avto in odpeljal s kraja. Policisti PP Krško so pobeglega voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 35-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Zaradi trka in pobega s kraja nesreče mu bodo izdali odločbo o prekršku in o vožnji pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

S ceste v drevo

O prometni nesreči v Hrastju pri Cerkljah so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 18. uri. Brežiški policisti so ugotovili, da je 47-letni voznik kombija zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika in dve potnici so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo policisti izdali plačilni nalog.

Hudo poškodovan kolesar

V nedeljo popoldne so policiste iz zdravstvenega doma Sevnica obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi padel s kolesom. Policisti PP Sevnica so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na lokalni cesti pri Šmarčni, kjer je 77-letni kolesar na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine nesreče še preverjajo.

Voznico pridržali

Policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa na Otočcu ustavili voznico osebnega avtomobila Kia ceed in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitve bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V ograjo in brežino

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj po 21. uri obveščeni o prometni nesreči na Dolenjem Gradišču. Tam je 26-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo ter brežino. Reševalci so na kraju oskrbeli lažje poškodovana potnika v njegovem vozilu in ju odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Črešnjicah pri Cerkljah je med 20. 10. in 29. 10. nekdo skozi pritlično okno vlomil v počitniško hišo in ukradel prehrambene izdelke, več steklenic z alkoholno pijačo in kompresor. Z vlomom in tatvine je lastnika oškodoval za 2500 evrov.

S parkirnega prostora v Semiču je v petek okoli 20. ure nekdo ukradel električni skiro.

V noči na soboto je v Dolenjskih Toplicah neznanec vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar.

Na parkirnem prostoru na Knafelčevi ulici v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel denarnico z denarjem in bančnimi karticami. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1000 evrov.

V isti noči je na Tržiški ulici v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov premoženjske škode.

Na dvorišču zidanice na območju Šentruperta je v nedeljo nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel lovsko puško Brovning. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3200 evrov.

Na parkirnem prostoru na območju Leskovca pri Krškem je med 29. 10. in 1. 11. neznanec vlomil v rezervoar goriva in iztočil okoli 50 litrov goriva.

Včeraj popoldne so v Črnomlju neznanci vlomil v športni objekt in v notranjosti sprožili gasilni aparat. Povzročili so za okoli 1000 evrov škode.

Razgrajača (večkratnega) pridržali

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto popoldne obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Smolenji vasi. Ugotovili so, da je 32-letni večkratni kršitelj javnega reda in miru v zasebnem prostoru razgrajal in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Mejne zadeve

Na mejni prehod Obrežje je v noči na soboto na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so med tovorom odkrili 20 državljanov Bangladeša.

Policisti PMP Dobova so na tovornem vlaku, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju lokomotive našli skrita državljana Alžirije in državljana Libije.

Na območju PP Črnomelj (Preloka, Zilje, Žuniči, Sinji vrh) pa so izsledili in prijeli 42 državljanov Afganistana in na območju Ravni (PP Krško) dva državljana Afganistana.

M. K.