Ni je več - Porušili Kostelčevo hišo

2.11.2021 | 14:20

Šentrupert - Kostelčeve hiše, ki je sredi trga v Šentrupertu neslavno propadala, ni več. Čeprav so bili pred leti ideje in načrti, da bi jo obnovili, so se na občini odločili, da objekt, ki je bil v slabem stanju, porušijo, in v soboto (23.10.) so, kot prikazuje fotografija, zabrneli gradbeni stroji. Župan Andrej Martin Kostelec pravi, da bodo prostor, kjer je prej stala hiša, asfaltirali, tako bo več parkirnih, pa tudi drugih površin za pešce. Želja številnih Šentrupertčanov je, da se jedro okoli cerkve sv. Ruperta celovito prenovi. Pred leti so bile že narejeni idejni načrti, a zaradi novih okoliščin bodo za ureditev trga pripravili novo strokovno rešitev.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista.

Foto: Občina Šentrupert