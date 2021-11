Vlak povozil pešca, ni mu bilo pomoči

2.11.2021 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 16.19 je na zavarovanem železniškem prehodu v Gornjem Lenartu, občina Brežice, vlak povozil pešca. Oseba je preminula na kraju nesreče.

Dva trčila, pet ranjenih

Ob 14.02 sta pri Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči je bilo poškodovanih pet oseb. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane, ki so jih oskrbeli na kraju, odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci in delavci Komunale Trebnje so še počistili cestišče.

Pomoč reševalcem

Ob 9.26 so v Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu obolele osebe.

M. K.