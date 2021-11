Zagorelo v kuhinji - eden poškodovan; oživljanje ni uspelo

3.11.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.06 je v Gornjem Lenartu, občina Brežice, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica in Spodnja Pohanca so požar pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Oživljanje ni uspelo

Ob 18.30 je v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku obolela oseba potrebovala nujno medicinsko pomoč. Gasilci PGD Žužemberk kot prvi posredovalci in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebi nudili pomoč z oživljanjem. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev je oseba umrla.

Pomoč reševalcem

Ob 21.08 so na Čretežu pri Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci so osebo prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, na izvodu BETONSKI DROG LEVO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 5. PROTI CERKVI;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, na izvodu HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Male Vodenice med 8.30 in 13.30 uro ter Vrbinska vas, nizkonapetostno omrežje - Spodnji stari grad levo med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Breg med 8. in 9. uro.

