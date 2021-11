Šmarješki svetniki skoraj vedno soglasni - tudi pri rebalansu proračuna

3.11.2021 | 12:00

Šmarješki svetniki so soglasno podprli rebalans proračuna za leto 2021. Na naslednji občinski seji bodo na mizo že dobili predlog proračuna za 2022 v prvem branju.

Šmarješke Toplice - S prvim letošnjim rebalansom proračuna Občine Šmarješke Toplice, ki so ga svetniki soglasno sprejeli na nedavni občinski seji, so malce zvišali številke tako prihodkov – ti so načrtovani za skoraj 6 milijonov 760 tisoč evrov (prej 6,6 milijona evrov) – kot odhodkov. Slednje planirajo v višini 10 milijonov 98 tisoč evrov (prej 9,2).

»Ne se prestrašiti razlike, gotovo bomo poslovali primerno pozitivno, moramo pa imeti sredstva v načrtu razvojnih programov za projekte, ki se bodo začenjali,« je svetnikom dejal župan Marjan Hribar.

Spremembe proračuna, pri katerih gre v glavnem za uskladitev proračunskih postavk pri investicijah, ki so v teku, in na podlagi njihove realizacije, je podrobneje predstavila Darja Voglar iz občinske uprave.

Za kaj več denarja?

Župan Marjan Hribar (v sredini), na levi Mateja Kotnik, direktorica OU, ter na desni Lidija Radkovič iz občinske uprave.

Glavne spremembe so: za 25 tisoč evrov se večajo naložbe v gasilske domove; za 896 tisoč evrov izgradnja komunalne infrastrukture v Vinici pri Šmarjeti, kjer so v teh dneh zaključili izbor za izvajalca del; za kanalizacijo v Dolenjem Kronovem so dodali 350 tisočakov; za 400 tisoč evrov povečujejo postavko za kanalizacijo Šmarjeta (če pride do javnega naročila in morebitnega začetka del še letos); 40 tisoč evrov gre za ureditev zvonika z razgledno ploščadjo na farni cerkvi sv. Marjete; projektiranje kanalizacije Gradenje – Vinji vrh so zvišali za 16 tisočakov; za nakup zemljišč so namenili 195 tisočakov več; 25 tisoč evrov so dodali za projektiranje obnove in dograditve OŠ Šmarjeta; 30 tisoč evrov gre več za projektiranje tematskih poti in dveh premostitev čez Raduljo v Klevevžu; za 20 tisočakov povišujejo vzdrževanje javne razsvetljave v Dolenjem Kronovem in Gorenji vasi.

Kje se postavke zmanjšujejo ali ukinjajo

Svetniki (od leve proti desni): Branko Zoran, Aleksander Pavlič in Franc Anderlič-

Z rebalansom pa se nekatere postavke v proračunu tudi zmanjšujejo oz. ukinjajo, kar prinaša prihranke: 79 tisoč evrov, ker ne bo prišlo do nakupa električnega vozila za prevoz starejših, ker ni možnega subvencioniranja z Eko sklada; 261 tisoč evrov zaradi neuresničitve regionalne kolesarske povezave Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan; 340 tisočakov na račun povezovalnega kanalizacijskega voda Zbure – Šmarjeta, ter 309 tisočakov na račun kanalizacijskega sistema Zbure, ker letos ne gresta v realizacijo. Za 228 tisoč evrov se zmanjša postavka obnove Moletove hiše, ker bo letos narejeno projektiranje, naložba pa prihodnje leto.

L. Markelj