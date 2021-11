Krka podaljšala niz neporaženosti

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi četrtega kroga lige Nova KBM sinoči na gostovanju premagali Terme Olimia z 89:77 (19:30, 40:45, 61:66) in vnovič prevzeli vodstvo v prvoligaškem tekmovanju.

* Dvorana Podčetrtek, sodniki: Petek (Maribor), Pipan (Ljubljana), Krajnc (Maribor).

* Terme Olimia Podčetrtek: Bizjak, Strnad 19 (6:6), F. Škorjanc, Boršič, Ž. Švigelj 3 (1:2), G. Škorjanc 8 (2:3), Benson 20 (3:7),Cerkovnik 7 (1:3), Atanacković 13 (2:2), Vasilić 7 (3:4).

* Krka: Arapović 4 (2:2), French 4, Gibbs 18, Stipčević 26 (5:6), Medved, Kosi 12 (2:2), Stipaničev 2, Škedelj 6, Lapornik 8, Macura 7, Klobučar 2.

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 18:27, Krka 9:10.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 9:19 (Strnad, Benson, Atanacković po 3), Krka 8:26 (Stipćević 3, Giobbs, Lapornik po 2, Macura).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 21, Krka 25.

* Pet osebnih: Ž. Švigelj (35.), French (39.).

Košarkarji Krke so z zmago v Podčetrtku vnovič prevzeli vodstvo v košarkarskem prvoligaškem tekmovanju. Kljub slabemu začetku tekme so na koncu zabeležili visoko zmago in se s peto zmago v petem nastopu povzpeli na vrh razpredelnice v elitnem domačem tekmovanju.

Gostitelji so tekmo odprli z vodstvom 11:0, gostje so se sicer približali na štiri točke, po novi seriji pa so košarkarji iz Podčetrtka vodili že s 27:14. Prednost 11 točk ob koncu prve četrtine so domači še povišali na 38:25. Nato pa so gostje zaigrali bolj zbrano in počasi začeli nižati zaostanek. Že v drugem delu so se nekajkrat približali na dve točki.

Kar Krki ni uspelo v prvem delu, je ekipa iz Novega mesta realizirala v drugem. V 24. minuti so Dolenjci prvič povedli (48:49), po izenačenih minutah pa se je v končnici tretje četrtine tehtnica začela nagibati v korist favoriziranih gostov. V zadnjem delu je Krka dokončno odločila zmagovalca, da bosta točki odšli v Novo mesto, pa je bilo jasno v 36. minuti, ko so Krkaši povedli za 10 (69:79). Kaj hitro je razlika nato narasla na 15 točk. Odločal je predvsem skok pod obročema, ki so ga gostje dobili s 34:20.

Pri domačih sta izstopala Casey Bryan Benson z 20 točkami in Žiga Strnad s točko manj, pri Krki je Rok Stipčević dosegel kar 26 košev.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke:

»Po zelo pomembni sobotni zmagi v ABA ligi sem pričakoval, da bi bili lahko fantje izpraznjeni, tako energijsko kot mentalno, in tako je tudi bilo. Kljub temu, da smo se na nasprotnika pripravili kot na vsakega drugega tekmeca, se je na začetku tekme zgodilo vse tisto, za kar smo se dogovorili, da se ne sme. In obratno. V drugem polčasu pa smo igrali normalno košarko. Na koncu je najbolj pomembna zmaga, ne šteje umetniški vtis. Čestitke fantom za zmago, zahvaljujem pa se Termam Olimia in njihovemu trenerju, ki so nam prišli nasproti in prestavili tekmo na ta termin. Želim jim veliko sreče v nadaljevanju ter čim manj bolezni in poškodb.«

Že v petek bo Krka v domači dvorani gostila ljubljansko Ilirijo.

* Izid, 4. krog:

Terme Olimia - Krka 77:89 (30:19, 45:40, 61:66)

* Lestvica:

1. Krka 5 5 0 464:365 10

2. Nutrispoint Ilirija 5 4 1 448:383 9

3. Ggd Šenčur 5 4 1 434:385 9

4. Helios Suns 5 4 1 421:376 9

5. Terme Olimia 5 3 2 399:402 8

6. Hopsi Polzela 5 2 3 420:429 7

7. Rogaška 5 1 4 352:381 6

8. ECE Triglav 5 1 4 352:407 6

9. Zlatorog Laško 5 1 4 371:475 6

10. Šentjur 5 0 5 406:464 5

