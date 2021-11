Prenova brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici

3.11.2021 | 08:50

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Občina Sevnica se je lotila ureditve brivsko-frizerskega salona Kreutz. Objekt je občina odkupila lani, s ciljem dolgoročne zaščite kulturne dediščine in bodoče obogatitve turistično-tržne ponudbe starega mestnega jedra Sevnice, sporočajo iz občine.

Dodajajo, da je ureditveni poseg usmerjen v muzejsko prezentacijo salona ter ohranitev njegove posebne narave in družbenega pomena. Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900 ustanovil Dragotin Karl Kreutz. Poudarek ureditev je na ohranjanju lesene materialne substance, s čiščenjem in zaščito površin, ter na ohranitvi avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin, saj gre za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanja.

Za ureditve prostorov, ki so opredeljeni kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je Občina Sevnica uspešno pridobila razpisna sredstva Ministrstva za kulturo v višini 18 tisoč evrov, razlika (skupna vrednost projekta znaša 40 tisoč evrov), pa je zagotovljena v občinskem proračunu. Za izvedbo konzervatorsko-restavratorskih posegov so pridobili vsa potrebna soglasja celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

M. K.