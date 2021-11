Smrt na tirih: strojevodja opozarjal 81-letnika, trčenja ni mogel preprečiti

3.11.2021 | 09:50

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 16.20 so bili policisti obveščeni, da je v Gornjem Lenartu na območju Brežic vlak trčil v pešca. Reševalci so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 81-letni moški na prehodu ceste čez železniško progo kljub spuščenim zapornicam prečkal železniške tire. Strojevodja na mednarodnem potniškem vlaku, ki je pripeljal iz smeri Krškega, je moškega z zvočnimi signali opozarjal na bližajoči vlak, sprožil je tudi zavoro, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

19-letni potnik huje ranjen

Nekaj pred 14. uro se je prometna nesreča zgodila med Zagorico pri Velikem Gabru in Žužemberkom. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 49-letni voznik. V nesreči se je huje poškodoval 19-letni potnik v vozilu 49-letnega voznika. Udeležena voznika in dve potnici iz vozila povzročitelja so po prvih informacijah utrpeli lažje poškodbe. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na prehodu v peško

Danes okoli 5.30 je v Kočevju avto trčil v peško. Nesrečo je povzročila voznica, ki je izsilila prednost peški na prehodu za pešce. Peška se je v nesreči lažje poškodovala.

Izginili bakreni in medeninasti odpadki

V Črnomlju je med 1. 11. in 2. 11. nekdo z dvorišča podjetja ukradel bakrene in medeninaste odpadke. Škode je za okoli 4000 evrov.

Migranti

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, skrita med tovorom. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Preloke pa so policisti izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana in pri Miličih tri državljane Irana.

M. K.