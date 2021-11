V torek 3456 okužb, največ doslej; v regiji največ Brežice (81); umrlo 18 ljudi

3.11.2021 | 10:40

V torek so v Sloveniji opravili 7722 PCR-testov in z njimi potrdili 3456 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Gre za najvišje število dnevno potrjenih okužb od začetka epidemije. Pozitivnih je bilo 44,7 odstotka opravljenih testov.

Več kot 3000 okužb so v Sloveniji do zdaj potrdili le še 5. januarja, ko so jih zabeležili 3428, in 26. oktobra, ko so jih potrdili 3138.

Po oceni NIJZ je v državi 29.354 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2223, kar je 46 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1391 oziroma 62 več kot dan prej.

V torek so opravili tudi 35.567 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 670 covidnih bolnikov, od tega jih je 159 ležalo na enotah za intenzivno nego. Zaskrbljujoče je tudi število umrlih, v zadnjih 24. urah je namreč zaradi covida-19 ali z njim umrlo kar 18 ljudi (sledilnik je sicer sprva poročal o 17. smrtih).

Po danes objavljenih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so tudi v zadnjem obdobju, od 18. do 24. oktobra, v vseh vzorcih potrdili le koronavirusno različico delta.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 41 covidnih bolnikov (včeraj 40), od tega 11 na intenzivni terapiji. Sprejeli so dva nova pacienta in enega odpustili.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, dva nova so sprejeli.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 77, Kočevje 41, Črnomelj 35, Trebnje 16, Šentjernej 15, Metlika 14, Semič in Šmarješke Toplice 12, Straža 9, Mirna 8, Žužemberk in Dolenjske Toplice 7, Škocjan in Loški Potok 4, Mokronog Trebelno 3

Posavje - Brežice 81, Krško 50, Sevnica 6, Kostanjevica na Krki 5, Radeče 4, Bistrica ob Sotli 2

M. K.