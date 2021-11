Movember: Rak na prostati hitro narašča. Štirje urologi v Novem mestu premalo

3.11.2021 | 13:05

Predaja darilnega bona v vrednosti 5 tisoč evrov Društva uroloških bolnikov Slovenije in Mednarodnega gibanja Movember v Sloveniji

Novo mesto - Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi pri nas. To je pretežno bolezen starejših moških in ker v prihodnje pričakujemo nadaljnje staranje prebivalstva, bo tudi obolevnost za rakom prostate najbrž še naraščala. A pomagati se da, če je bolezen odkrita kmalu oz. čim bolj zgodaj.

Zaradi raka na prostati namreč po nepotrebnem umre preveč Slovencev – več kot 400 na leto, 1.600 moškim pa letno na novo odkrijejo omenjeno bolezen.

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Boris Pogačar, dr. med., specialist urologije, v novomeški bolnišnici dela že štiri desetletja in konec leta odhaja v upokojenski stan.

Ker je problematika razširjenosti raka na prostati razširjena in bo tudi zaradi posledic epidemije verjetno še bolj pereča, je treba o tej temi govoriti in ozaveščati javnost, meni direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto mag. Milena Kramar Zupan.

Povedala je, da v SB Novo mesto na leto opravijo preko dva tisoč uroloških pregledov in žal v 60 odstotkih odkrijejo bolezni prostate; opravijo preko 400 biopsij prostate in preko 120 operativnih posegov prostate.

Zato so danes dopoldne – november je namreč proglašen za movember, mesec, ki je namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju na raka prostate, mod, na duševno zdravje in preprečevanje samomora, značilnost tega meseca pa so brki, ki jih nosijo podporniki tega gibanja, nalepijo si jih celo ženske – pred Urgentnim centrom Splošne bolnišnice Novo mesto povabili na novinarsko konferenco.

Zbrani zdravniki - dr. Martin Šala, predstavnik Mednarodnega gibanja Movember v Sloveniji, Jernej Strojinc, dr. med., specialist urologije, v. d. vodje oddelka za urologijo SB Novo mesto, Boris Košuta, dr. med., specialist urologije predstavnik Združenja urologov Slovenije ter Boris Pogačar, dr. med., specialist urologije v SB Novo mesto, so vsak na svoj način opozorili na to problematiko.

Donacija: za nov katerenoskop

mag. Franc Hočevar

Mag. Franc Hočevar, predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije, ki nudi pomembno podporo in vse vrste pomoč obolelim moškim, je povedal, da je rak prostate sedaj prvi med »moškimi raki« in je zato treba kaj storiti, da se temu izogne. Opozoril je na kar nekaj problemov, tudi na čakalne vrste, ki so po njegovem nespodobne, ter na pomanjkanje urologov.

Društvo je skupaj z Mednarodnim gibanjem Movember v Sloveniji tudi letos z raznimi prireditvami zbrali kar nekaj denarja, 5 tisoč evrov pa so ob tej priložnosti namenili novomeški bolnišnici. Denar bodo namenili za nakup novega katerenoskopa, saj je stari v popravilu.

»To je vitalna oprema, s katero diagnosticiramo in zdravimo patologijo v sečevodih,« je pojasnil v.d. vodje oddelka za urologijo SB Novo mesto Jernej Strojinc, dr. med. specialist urologije, ki se je društvu zahvalil za dar. Hvaležnost je izrazila tudi Kramar Zupanova.

Strojinc je še povedal, da imajo v bolnišnici trenutno tri specializante urologe in upajo, da se v treh do štirih letih, ko bodo končali izobraževanje, kadrovsko okrepijo. Ciljna številka je sedem specialistov urologije.

Več o raku prostate in o preventivi, o čemer so spregovorili zbrani pred urgentnim centrom, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

