Novomeška bolnišnica na skrajni zmogljivosti 50 covid bolnikov. Pred vrati zaprtje rednih programov. Od jutri prepovedani obiski

3.11.2021 | 16:00

Direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan opozarja, da delajo na robu zmogljivosti. Covid pacientov je vse več, tako iz dolenjskega, posavskega kot kočevskega konca.

Novo mesto - Epidemiološke razmere se slabšajo iz dneva v dan, število novookuženih strmo raste, vsak dan je tudi več mrtvih na račun covid-19. Naš zdravstveni sistem se zato sooča s številnimi izzivi.

Kako so takim razmeram kos v Splošni bolnišnici Novo mesto?

Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan je na dopoldanski novinarski konferenci povedala, da imajo na današnji dan skupaj hospitaliziranih 44 covid bolnikov, od tega 11 na intenzivni terapiji. »Danes oz. jutri povečujemo kapaciteto skupaj na 50 bolnikov. Se pa konec tedna pripravljamo na precejšnje zaprtje bolnišnice in povečanje kapacitet za covid bolnike, vsaj take imamo sedaj usmeritve z ministrstva za zdravje,« pravi Kramar Zupanova in doda, da so do sedaj zelo pridno delali redni program, zato imajo zelo močno zasedene intenzivne postelje tudi z necovid bolniki.

Primanjkuje postelj, opreme in zlasti kadra

Kdaj bodo spet takšne vrste za cepljenje proti covid-19? Do kakšnih visokih številk okuženih, obolelih in mrtvih bomo morali priti?

»Skupaj premoremo npr. 16 postelj na intenzivni terapiji, trenutno pa imamo zasedenih 25. S tem sem povedala vse. Skratka imamo skoraj podvojene posteljne kapacitete na intenzivi, delamo s skrajnimi zmogljivostmi. Zdaj nam primanjkuje že prostorov, opreme, da ne govorim o kadru. Zato bomo danes, jutri in do petka še nekako delali začrtan program, ki je sicer že v zmanjšani obliki, a še vedno relativno obsežen. Nato pa sledi precejšnje zaprtje bolnišnice,« poudari direktorica.

Vse več hospitaliziranih tudi cepljenih, prebolelih, mladih

Cepljenje je edina rešitev, da živimo spet bolj normalno.

Struktura covid bolnikov v novomeški bolnišnici je različna, veliko hospitaliziranih je tudi cepljenih in ta odstotek se povečuje. Podobna je situacija med zaposlenimi, kjer obolevajo tudi cepljeni, še vedno pa prednjačijo starejši, a nekoliko manj kot v drugem in tretjem valu.

Obolevajo pa tudi zelo mladi in to relativno težko. Skoraj vsi bolniki na navadnih covid oddelkih potrebujejo kisik, kar pomeni, da so težko prizadeti, skratka nasploh gre za težje obolele kot v 2. in 3. valu epidemije.

Večina covid pacientov v novomeški bolnišnici prihaja iz dolenjske regije, na intenzivnem oddelku ji je precej iz posavske regije, glede na to, da sami nimajo intenzivnih postelj, pa tudi iz kočevskega konca jih je nekaj.

Milena Kramar Zupan upa, da se bodo ljudje bolj odločali za cepljenje proti covid-19, saj jim je hudo zaradi takega stanja. »A nekega vpliva nimamo. Veseli smo vsakršnega ukrepa, ki bi zmanjšal drastičen porast okužb. Redno testiramo vse zaposlene, samoplačnike … Za vse, ki pridejo v bolnišnico, zahtevamo pct pogoj in jih tudi testiramo, pa vseeno kar pogosto prihaja vseeno do vdorov okužb tako s strani pacientov kot zaposlenih,« še pove.

Obiski prepovedani od jutri naprej, izjema obstaja



PCT potrdilo je predpogoj za vstop v bolnišnico in za vse bolj tudi za povsod drugod.

Glede na splošno poslabšanje epidemiološkega stanja v zvezi s covid-19 v Sloveniji, Splošna bolnišnica Novo mesto od jutri do nadaljnjega ponovvno prepoveduje obiske svojcev pri pacientih.

Le z dovolilnico in po predhodnem dogovoru na oddelku se izjemoma lahko dovoli obisk enega zdravega svojca pri umirajočih in kritično bolnih pacientih, predvidoma vsak torek, četrtek in nedeljo. Obiskovalec mora izpolnjevati PCT pogoj!

Vsak obiskovalec mora, poleg PCT pogoja, s seboj prinesti tudi izpolnjen in podpisan vprašalnik, ki je dostopen s klikom na povezavo: Vprašalnik. Prosijo, da vprašalnik izročite medicinskemu osebju na oddelku.

Na ginekološko-porodniškem oddelku je za enkrat še dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obiski z dovolilnico prav tako po predhodnem dogovoru.

Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku.

Obvezna je uporaba varovalne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred samim vstopom v bolnišnico.

»Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko, v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov. Prosimo, da navedeno upoštevate in nam tako pomagate pri obvladovanju širjenja okužb,« sporočajo iz SB Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj