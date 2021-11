Atraktivno, a brez zvezd

3.11.2021

Domači reprezentant Gal Glivar (v dresu Adrie Mobil) je v skupnem seštevku dirke omnium osvojil drugo mesto. (Foto: I. Vidmar)

Češča vas - V nedeljo zvečer se je po treh dneh tekmovanj v številnih disciplinah na velodromu v Češči vasi končalo letošnje državno prvenstvo na dirkališču, na katerem, žal, ni bilo videti na delu najboljših slovenskih kolesarjev, ki sicer nastopajo za tuja poklicna moštva, a so bili boji kljub temu zanimivi, med atraktivno disciplino madison pa se je na tribuni zbralo več kot dvesto gledalcev.

V disciplini 1000 m z 200 m sprinta je med mlajšimi mladinci zmagal član domačega kluba Adria Mobil Žak Eržen, med starejšimi mladinci je v finalu Maks Cvjetičanin (Kranj) premagal domačina Jako Špoljarja, v finalu članov pa je domačina Eduarda Žalarja premagal Anže Skok iz kluba Ljubljana Gusto Santic. V ekipnem sprintu so Novomeščani med mlajšimi mladinci zmagali, med člani pa so bili drugi.

V kronometru je bil od kolesarjev domače Adrie Mobil Žalar tretji, med starejšimi mladinci David Gregorič prav tako tretji in med mlajšimi mladinci Vid Murn tudi tretji. V posamični zasledovalni vožnji se je s tretjim mestom med starejšimi mladinkami izkazala Špela Colnar. V ekipni vožnji so Novomeščani zmagali tako med člani kot med mlajšimi mladinci.

V kriteriju oziroma dirki na točke je bil pri članih David Per tretji, tako kot tudi Jaka Špoljar med starejšimi mladinci in Špela Colnar med starejšimi mladinkami, med mlajšimi mladinci pa je bil Nejc Peterlin drugi.

V dirki na končni cilj je Adria Mobil z Žakom Erženom, Anžetom Ravbarjem in Jakobom Omerzelom dosegla kar trojno zmago, med starejšimi mladinkami je bila Colnarjeva tretja, med starejšimi mladinci pa je bil Jakob Špoljar drugi. V disciplini madison sta Jaka Špoljar in Žak Eržen osvojila drugo mesto.

Zadnja disciplina prvenstva je bila dirka na izpadanje, kjer je Gal Glivar med člani osvojil drugo mesto, med starejšimi mladinci je bil drugi najboljši izmed kolesarjev sevniškega Tanina Grega Podlesnik, domačin David Gregorčič pa je bil tretji. Špela Colnar je bila druga med starejšimi mladinkami, med mlajšimi mladinci pa je Žak Eržen zmagal, Anže Ravbar pa je bil tretji.

Štiri discipline zadnjega dne tekmovanja so štele tudi za skupni vrstni red dirke omnium, kjer so Novomeščani spet kraljevali med mlajšimi mladinci. Zmagal je Anže Ravbar pred Žakom Erženom in Jakobom Omerzelom, med starejšimi mladinci je bil Sevničan Grega Podlesnik drugi in Novomeščan Jaka Špoljar tretji, med člani pa je bil Gal Glivar drugi.

I. V.

