Stekla prisilna poravnava Vipapa; ponovno obratovanje 1. decembra?

3.11.2021 | 16:15

Foto: arhiv

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je danes objavilo sklep o začetku prisilne poravnave nad družbo Vipap Videm Krško, potem ko je bil predlog za začetek postopka pravočasno dopolnjen. Prisilni upravitelj je Mirko Filipović, imetniki navadnih terjatev lahko te prijavijo v roku enega meseca.

Predlagatelj postopka, upnik Vipap CZ, ki je skupaj z družbo Vipap Holding tudi lastnik papirnice iz Krškega, mora v 15 dneh po vročitvi sklepa založiti predujem za stroške postopka prisilne poravnave v višini okoli 33.400 evrov, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Sodišče je upnike pozvalo, naj terjatve prijavijo v enem mesecu po objavi oklica. Zadnji rok za prijavo terjatev je 3. december. V prisilni poravnavi ni treba prijaviti prednostnih terjatev, zavarovanih terjatev (razen tistih, glede katerih je bila ločitvena pravica pridobljena v izvršilnem postopku v zadnjih dveh mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave) in izločitvenih pravic.

Upnik mora načrt finančnega prestrukturiranja predložiti v treh mesecih po začetku postopka z naknadnim predlogom prisilne poravnave.

Vipap CZ je predlog za prisilno poravnavo vložil 1. oktobra, sodišče je nato 6. oktobra začelo postopek in imenovalo upravitelja, a je moral upnik predlog dopolniti. To je nato v roku storil 21. oktobra, ko je tudi plačal začetni predujem in znesek sodne takse. Dolžnik predlogu za prisilno poravnavo ni nasprotoval, je razvidno iz današnje objave sodišča.

V krški papirnici proizvodnja stoji od julija, delavci pa so na čakanju. Uprava je iskala novega dolgoročnega lastnika, a ga do konca septembra ni našla, zato je vložila predlog za začetek prisilne poravnave. Po svetu delavcev sredi oktobra so predstavniki delavcev povedali, da se vodstvo družbe ukvarja s pripravami na ponovni zagon proizvodnje, kar zaposleni podpirajo.

Na svetu delavcev je bilo slišati, da imajo v družbi dovolj naročil za zagon in obratovanje dveh papirnih strojev. Kot najkasnejši datum začetka ponovnega obratovanja se je omenjal 1. december, za delovanje pa naj bi bilo potrebnih pet milijonov evrov. Na pomoč pri reševanju družbe prihaja Andrej Božič, nekdanji prvi mož Steklarne Hrastnik in član uprave Slovenskega državnega holdinga.

STA; M. K.