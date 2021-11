Odpravljena vladna odločba o prevladi druge javne koristi v zadevi HE Mokrice; HESS za čim prejšnji ponovni postopek

3.11.2021 | 18:30

Vizualizacija HE Mokrice (vir: spletna stran HESS)

Ljubljana/Mokrice - Upravno sodišče je odpravilo odločbo vlade o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice. Zadevo je vrnilo v ponovni postope.

Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, je upravno sodišče zaznalo pomanjkljivosti pred izvedbo postopka prevlade javne koristi energetike oz. obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave. Meni namreč, da je bila neustrezna sočasna izvedba dveh postopkov, ki jih predvideva habitatna direktiva. Ministrstvo mora pomanjkljivost odpraviti.

V prvi vrsti je torej treba izvesti celoten postopek presoje vplivov na okolje, preden se pristopi k postopku prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Upravni organ mora za vse vrste in habitatne tipe Nature 2000 presojo izvesti natančno ter določiti vse omilitvene ukrepe za vsako vrsto in habitatni tip.

Šele ko upravni organ na podlagi presoje vplivov na okolje, posvetovanja z ministrstvi in organizacijami ter javnostjo določi, za katere vrste in v kakšni meri so smiselni omilitveni ukrepi, se sme pričeti s postopkom prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave za vrste, za katere je predhodne potrjeno, da ima poseg bistven vpliv.

Na ministrstvu za okolje in prostor so dodali, da so obnovljivi viri energije pomemben del ukrepov za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb. Postopke ministrstvo izvaja "vsebinsko natančno in učinkovito", so dodali.

Gradnja HE Mokrice zaradi negativnega učinka na določene živalske vrste ne more biti izvedena brez posebnega zakonskega postopka prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Vlada je to prevlado potrdila decembra lani. Ker je bila vladna odločba izpodbijana na sodišču, je upravno sodišče do pravnomočne odločitve zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je sredi oktobra pojasnjeval, da bi v primeru ugodne razsodbe upravnega sodišča zgodaj spomladi zaprosili za gradbeno dovoljenje, gradnjo HE Mokrice pa začeli v prvi polovici prihodnjega leta. Za kako dolgo bo sodba zavlekla projekt, na okoljskem ministrstvu niso navedli.

HESS za čim prejšnji ponovni postopek

V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je investitor v projektu izgradnje Hidroelektrarne (HE) Mokrice, verjamejo, "da bo ponovni postopek prevlade javne koristi čim prej izveden in posledično pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje". S tem so se odzvali na današnjo odločitev upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice.

Kot so navedli v HESS v sporočilu za javnost, je bil glavni očitek sodišča, da bi morala odločba o prevladi javne koristi vsebovati vse sestavine, ki so predpisane za okoljevarstveno soglasje, torej poleg izravnalnih ukrepov tudi s projektom predvidene omilitvene ukrepe.

"V investitorjevi vlogi in gradivu z vsemi predvidenimi ukrepi za naravo ni bilo ugotovljenih vsebinskih pomanjkljivosti. Vse predvidene projektne rešitve so načrtovane tako, da v najboljši meri ohranjajo naravo in so s strani stroke prepoznane kot učinkovite," so poudarili v družbi.

Izrazili so zaupanje, da bo ponovni postopek prevlade javne koristi čim prej izveden in bo torej pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za HE Mokrice. "Do takrat pa bo Sava še nekaj let tekla neizkoriščena, pri čemer se bo povečevala energetska odvisnost Slovenije, kar se bo odražalo tudi v mnogo višjih cenah električne energije. Prav tako ne bo zagotovljena pravočasna in celovita protipoplavna zaščita krajev na območju HE Mokrice," so opozorili.

Dodali so, da Slovenija že sedaj močno zamuja pri doseganju sektorskih ciljev deleža obnovljivih virov energije. "V družbi HESS smo na stališču, da je zakone treba spoštovati, žal pa ugotavljamo, da evropska in slovenska zakonodaja trenutno ne omogočata učinkovitejših postopkov za zagon projektov, ki bi omogočili zeleno preobrazbo v luči podnebnih sprememb," so sklenili

STA; M. K.