FOTO: Trčila sta na mostu

4.11.2021 | 07:00

Fotografije nesreče na mostu čez Bistrico: PGD Šentrupert

Včeraj ob 17.31 sta na mostu čez potok Bistrica v naselju Bistrica, občina Šentrupert, trčili osebni vozili. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so mesto dogodka zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulatorja, iz vozila iznesli poškodovano osebo do reševalnega vozila, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Komunale Trebnje.

Gorelo na ekološkem otoku

Ob 19.22 je na Šmarješki cesti v Novem mestu na ekološkem otoku gorel komunalni zabojnik. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto. Zabojnik je uničen.

Gasilci odpirali hišo

Ob 18.11 so posredovali gasilci PGE Krško v Ulici Frana Bonača, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na stanovanjski hiši.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višji predel Smolenje vasi v Mestni občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice, potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu ZDRAVSTVENI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 1. ŽDINJA VAS;

- od 8:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE 1953.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo predvidoma med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP GORENJE ZABUKOVJE, nizkonapetostno omrežje NA KOŠUČJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Spodnji grič, nizkonapetostno omrežje – Milke Kerin Zgoraj med 8. in 12. uro in na območju TP Podbočje, nizkonapetostno omrežje – naselje Brod med 8. in 13. uro.

M. K.