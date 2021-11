Janša: S Hišo kranjske čebele se bo Slovenija ponašala daleč v prihodnosti

Višnja Gora - V Višnji Gori so včeraj popoldne odprli Središče inovativnih tehnologij Apilab - Hišo kranjske čebele, za kar so prenovili nekdanjo šolo. Premier Janez Janša je ob tem dejal, da gre za zahteven in pomemben projekt, ki združuje tradicijo in prihodnost. "Je nekaj, kar bo Slovenija lahko pokazala tako navznoter kot navzven, daleč v prihodnosti," je dejal.

V okviru projekta je občina Ivančna Gorica v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije v nekdanji šoli, ki je samevala, uredila turistično-informacijski center in čebelarski muzej, center za razvoj podjetništva, usposabljanje čebelarjev in njihovo izobraževanje, pa tudi nastanitvene zmogljivosti za turiste. V objektu sta še kavarna z gostinsko ponudbo in trgovina z izdelki iz medu.

Po Janševih besedah takšna posrečena, prepletena ureditev omogoča tako ohranjanje čebelarske tradicije kot tudi usposabljanje za nove tehnologije, "kar omogoča dobro prihodnost".

Spomnil je, da se v Sloveniji s čebelarstvom ukvarja več kot 10.000 ljudi, pri čemer je čebelarstvo več od hobija in tudi več od gospodarske dejavnosti. "Gre za dejavnost, ki ohranja življenje," je dejal, saj so čebele pomembni opraševalci rastlin. Ohranjanje čebel je po njegovem pomembno posebej v času, ko naravo ogroža marsikaj, tudi tisto, kar je proizvedla človeška civilizacija sama.

V občini so po besedah župana Dušana Strnada kar nekaj časa razmišljali, kakšno vsebino naj dajo središču Višnje Gore, ki je že dlje časa samevalo. Zato so se zelo razveselili ideje in pobude, naj nekdanjo staro šolo preuredijo v Hišo kranjske čebele. Z njo bo Višnja Gora dobila nov zagon, posebej ker so hkrati obnovili tudi del mestnega jedra, je prepričan. Projekt po njegovem prepričanju ni pomemben samo za občino, ampak tudi za širšo Slovenijo in tudi zunaj njenih meja.

Spomnil je, da projekt v Višnji Gori ni naključje, saj ta velja za rojstni kraj kranjske sivke. Leta 1866 je namreč lastnik gradu v Podsmreki pri Višnji Gori Emil Ravenegg Rotschütz ustanovil trgovino za prodajo čebel in jih začel prodajati po vsem svetu.

Predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč pa je izrazil prepričanje, da bo hiša nadgradila njihova prizadevanja za promocijo in ohranjanje kranjske sivke. Slednjo namreč vidi kot veliko gospodarsko in turistično priložnost za Slovenijo.

Tako Noč kot Strnad sta se prisotnim predstavnikom države - poleg Janše sta se odprtja udeležila tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in kohezijski minister Zvonko Černač - zahvalila za posluh države pri projektu. Naložba je namreč stala 3,5 milijona evrov, od katerih je okoli dva milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, okoli 700.000 evrov država, preostalo pa občina.

