Na mostu dva ranjena

4.11.2021 | 11:30

Sinočnja nesreča v Bistrici (foto: PGD Šentrupert)

Včeraj okoli 17.30 se je, kot smo poročali, zgodila prometna nesreča na mostu v Bistrici. S Policijske uprave Novo mesto pojasnjujejo, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila peljal v smeri proti Mirni. Na mostu v Bistrici je zapeljal levo in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 47-letna voznica. Oba lažje poškodovana udeleženca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomili in ukradli nakit

V Višnji Gori so vlomili v hišo in ukradli nakit. Škoda znaša okoli 700 evrov.

Na zahod bežijo predvsem Afganistanci

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in v tovornem delu odkrili pet državljanov Afganistana in državljana Iraka, ki so se, skriti med tovorom, poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Poleg tega so na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli deset državljanov Afganistana, na Preloki (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana, pri Sinjem vrhu (PP Črnomelj) šest državljanov Afganistana in v Gorenjem Suhadolu (PP Novo mesto) dva državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 45. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so že omenjeno prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov in poškodovanja tuje stvari. Posredovali so zaradi požara in, kot navedeno, poskusov izmika mejni kontroli ter nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.