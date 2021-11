''Praznik še ni tak, kakršnega bi si želeli. Vendar je tukaj in nam prinaša zadovoljstvo''

Sevnica - V prenovljenih razstavno-promocijskih prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica je včeraj potekala novinarska konferenca ob začetku novembra – meseca praznovanja občinskega praznika. Vsakoletni uvod v praznovanje občinskega praznika je zajel podroben vpogled v celoletno delo Občine Sevnica na vseh področjih, pa tudi načrte prihodnjega leta.

Župan Srečko Ocvirk je z opravljenim delom zadovoljen: ''Če je občinski praznik tudi čas za ovrednotenje uspešnosti dela, lahko temu pritrdim. Kot lokalna skupnost smo se v preteklem in tekočem letu usposobili živeti z epidemijo oziroma s temi posebnimi razmerami, zato vse aktivnosti ves čas v glavnem tečejo skladno z načrti.

Občinam je pri delu velika spodbuda naklonjenost vlade – v delu razbremenitve stroškov in na področju investicijskih virov. Evropski projekti se izvajajo - v naši občini trije veliki: med njimi novi nadvoz v sevniško poslovno cono, gradnja kanalizacijskega omrežja in hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov.''

V občino so obnovili več odsekov cest, vlagali v komunalno infrastrukturo, parkirišča. Težišče investicij je bilo tudi na področju družbenih dejavnosti s prizidkom vrtca Ciciban Sevnica, zaživel je vrtec Panorama Boštanj, obnovljena je zunanjost glasbene šole. Veliko je urejenih zunanjih športnih površin. Veliko vlagajo v javne objekte, urejajo javne površine. Ne le investicije, izjemno pomembno je, kot poudarjajo na občini, tekoče delo za zagotavljanje pogojev, da lahko normalno in kakovostno deluje vseh 13 javnih zavodov, šol, vrtcev, knjižnice in drugih. Pa proaktivno prostorsko načrtovanje, spodbujanje gospodarstva, kmetijstva, turizma, društvenih dejavnosti.

''Res je, da tudi letošnji občinski praznik še ni tak, kakršnega bi si želeli. Vendar je tukaj, in nam prinaša veliko razlogov za zadovoljstvo. Zaradi ukrepov varovanja zdravja se vsi močno zavedamo odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega. Organizacija vseh vsebin v okviru praznika bo zato potekala skladno z epidemiološkimi ukrepi. Zato vabljeni k spremljanju občinske spletne strani in družbenih omrežij, kjer bomo skrbeli za svež pretok informacij,'' je občane in druge še povabil župan Srečko Ocvirk.

