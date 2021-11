Pošta Slovenije išče nov kader

4.11.2021 | 09:30

Vsak dan smo v stiku s pošto. S kuvertami in pošiljkami, ki jih ves čas prejemamo in oddajamo. In za to, da so vedno ob pravem času na pravem mestu vsak dan skrbijo zaposleni na Pošti. Neposredno s poštnimi pošiljkami rokujejo pismonoše, ki imajo zelo zanimiv in razgiban delovnik. Pogovarjali smo se s kadrovsko službo Pošte Slovenije, ki v svoje vrste vabi nove sodelavce (m/ž), pismonoše.

V nadaljevanju preberite, katere so poleg redne plače in dolgotrajne zaposlitve še prednosti dela pismonoše.

Kdo se lahko odloči za službo pismonoše in kakšni so pogoji?

Služba pismonoše – ali po domače poštarja – ponuja svobodo, dinamiko in zanesljivost. V zagotovljeni in prepoznavni poštarski opravi se vsak dan poda na pot, ves čas je na svežem zraku in v stiku z ljudmi, ki jim prinaša težko pričakovane pakete.

''Za opravljanje dela pismonoše je pogoj končana nižja poklicna šola ali končana osnovna šola in pet let delovnih izkušenj, vozniški izpit kategorije B in poznavanje vsaj osnove dela z računalnikom,'' pojasnjujejo na Pošti Slovenije. Več o možnostih zaposlitve pa zainteresirani (m/ž) preberite tukaj!

Kaj so naloge pismonoše in kako poteka uvajanje novega sodelavca?

Delo poštarja je kljub tehnološkemu napredku v bistvu še vedno tako, kot se ga spomnimo iz otroštva: poštar pozvoni pri vratih in prinese pismo, račun, paket. Poleg teh, javnosti najbolj znanih storitev za prebivalce in podjetja pa pismonoše praznijo poštne nabiralnike, pošiljke nakladajo in razkladajo, prevzemajo, prevažajo in odpravljajo, skratka poskrbijo, da vse pošiljke prispejo k naslovnikom hitro in varno. Da so pri tem varni tudi sami, v Pošti Slovenije poskrbijo z delovnimi oblačili in zaščitno opremo, pismonoši pa je vedno na voljo tudi kolektiv kolegov, ki priskočijo na pomoč oz. odgovorijo na vprašanja.

„Pismonoša je neposredno odgovoren za kakovost opravljenih storitev, med njegove naloge pa spada tudi delo z gotovino, vrednostnimi papirji in drugimi plačilnimi sredstvi. Novega pismonošo tako v delo uvaja mentor, kasneje pa ima vsak zaposleni možnosti izpopolnjevanja in usposabljanja tudi v obliki e-izobraževanj,“ razlagajo v kadrovski službi Pošte Slovenije

Kakšno plačo lahko pričakujejo začetniki?

''Začetnik pismonoša, ki mu je to prva zaposlitev in je torej brez delovne dobe in seveda še brez napredovanja, lahko pričakuje bruto plačo v višini 1.187,13 EUR. Poleg dolgotrajne, varne zaposlitve in rednega plačila za delo, svojim zaposlenim nudimo tudi izplačilo regresa, ki je v letu 2021 znašal 1.556,86 EUR na zaposlenega ter poslovne uspešnosti, ki bo izplačana v mesecu decembru, jubilejne nagrade in nagrade za pomembne rezultate ter zagotavljamo enkratno solidarnostno pomoč pomoči potrebnim zaposlenim in njihovim svojcem, prav tako pa vsako leto prirejamo tudi novoletno obdaritev otrok,'' pojasnjuje naša sogovornica.

''Sicer na višino plače pismonoše vplivajo tudi dodatki k plači, dodatek za delovno dobo in dodatek za neugodne vremenske vplive, ter stimulativno nagrajevanje. Bruto plača pismonoše s petimi leti delovnih izkušenj tako znaša bruto ca. 1.249,40 EUR.''

Pridruži se več kot 6.000 zaposlenim, ki zaupajo Pošti Slovenije.

Kakšne pa so možnosti napredovanja?

''Poleg rednega plačila in zanesljive ter dolgotrajne zaposlitve, zaposlenim, ki se z doseganjem načrtovanih ciljev in z zahtevanimi kompetencami izkažejo za zelo uspešne in si želijo kariernega razvoja, omogočamo napredovanje oz. opravljanje dela na zahtevnejših/odgovornejših delovnih mestih.''

Če ste to informacijo našli ravno v pravem času in si želite terenskega dela, ki vam prinaša stalni in zanesljivi prihodek, je pravi čas, da se prijavite na razpisano delovno mesto pismonoše (m/ž).

Dodatne informacije in prijave sprejemajo na: zaposlitev@posta.si

Oglasno sporočilo