V sredo rekordnih 4511 okužb; v regiji največ Novo mesto - 141

4.11.2021 | 10:10

V sredo so ob 10.156 PCR-testih v Sloveniji potrdili rekordnih 4511 okužb z novim koronavirusom. Število dnevnih okužb je od začetka epidemije prvič preseglo 4000. Pozitivnih je bilo 44 odstotkov opravljenih testov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2491, kar je 268 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1518 oziroma 127 več kot dan prej.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je aktivno okuženih 32.021 oseb.

Posledice covida-19 so bile usodne za 8 ljudi.

V bolnišnicah sicer leži 735 bolnikov, oziroma 65 več kot včeraj, intenzivno nego jih potrebuje 169 oziroma 10 več kot včeraj. Na novo je bilo sicer hospitaliziranih 130 covidnih bolnikov.

V bolnišnici ni bilo toliko bolnikov že od 14. februarja, na intenzivni negi pa od 1. februarja.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 46 covidnih bolnikov (včeraj 41), od tega 12 na intenzivni terapiji. Sprejeli so osem novih pacientov in tri odpustili.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, tri nove so sprejeli i n jih prav toliko odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 141, Kočevje 50, Trebnje in Šentjernej 35, Črnomelj 29, Šmarješke Toplice 22, Metlika 19, Dolenjske Toplice 18, Straža 17, Žužemberk 14, Ribnica in Semič 13, Mokronog Trebelno 11, Škocjan in Mirna Peč 10, Mirna 6

Posavje - Krško 63, Brežice 45, Sevnica 29, Radeče 13, Kostanjevica na Krki 1

Vlada o zaostrovanju ukrepov

Vlada bo na današnji seji predvidoma razpravljala tudi o zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v torek po sestanku skupine s predstavniki vlade dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov, ne pa popolnega 10-dnevnega zaprtja države.

Ta mesec bo covid usoden za do 500 ljudi

Leon Cizelj iz Instituta Jožef Stefan je v sredo za TV Odmeve povedal, da gre lahko krivulja okužb navzgor vsaj še do konca novembra, če se v ravnanju družbe ne bo kaj bistvenega spremenilo. Po njegovih besedah se trenutno vsak teden okuži okoli 50.000 ljudi, virus pa bo pri tej dinamiki meseca novembra terjal od 400 do 450 mrtvih.

Institut je ob tem napovedal, da bomo maksimalne kapacitete enot intenzivne terapije za covidne bolnike presegli predvidoma prihodnji teden.

Covidni bolniki v tuje bolnišnice?

Po poročanju medijev naj bi bila ob prezasedenosti covidnih oddelkov na mizi tudi možnost pošiljanja covidnih bolnikov v tujino, kar je za TV Slovenijo potrdil tudi koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Na ministrstvu za zdravje tega v sredo niso želeli komentirati.

M. K.