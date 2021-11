Gripa: Lani brez obolenj, letos v pričakovanju

4.11.2021 | 13:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na cepilnem mestu na območni enoti NIJZ cepljenje proti gripi po predhodnem naročilu, v zdravstvenem domu brez naročanja ob sredah – Za zdaj nobene prijave o neželenih učinkih – Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 je lahko sočasno

Potem ko lani v Sloveniji niso potrdili nobenega primera gripe, v letošnjo zimo vstopamo z vprašanjem, kako bo v tokratni sezoni gripe. Če je lani k ugodni zdravstveni sliki v omenjenem pogledu pomagala zapora javnega življenja, bi lahko letos obolevali tudi za gripo.

Na cepilnem mestu v Novem metu na območni enoti NIJZ, v ambulanti na Muzejski ulici 5, so začeli cepiti proti gripi 18. oktobra, cepljenje pa bo potekalo celotno zimsko obdobje, je pojasnila Bonia Miljavac, dr. med., spec. higiene. Občani se tu lahko cepijo ob delavnikih med 8. in 12. uro, s tem, da se morajo na cepljenje prej naročiti na telefonsko številko 07 393 41 40. Naročeni pridejo trenutno na vrsto v enem tednu. Cepljenje je brezplačno.

Cepljenje brez naročanja pa je za odrasle mogoče vsako sredo med 14. in 17. uro v cepilnem centru Zdravstvenega doma Novo mesto. Cepijo tudi na domu, kar po presoji osebnega zdravnika opravi patronažna služba. Predšolske in šolske otroke cepijo v ambulanti izbranega osebnega zdravnika, nosečnice pa tudi na oddelku ginekologije.

V novomeški ambulanti NIJZ so to sezono proti gripi cepili okoli 400 oseb. Pri tem opažajo, da je zanimanje za cepljenje precejšnje, saj dnevno prejemajo veliko klicev za naročanje. Ambulanta cepivo naroča sproti, glede na potrebe je to med 200 in 300 odmerki na teden. Ocenjujejo, da bodo v tej sezoni potrebovali okoli 1500 odmerkov cepiva.

V javnosti se pojavlja vprašanje, ali se pri cepljenju proti gripi mogoče pojavljajo reakcije, podobne, kot jih na primer ugotavljajo po cepljenju proti covidu-19 (vročina, začasna oslabelost ipd.).

Vprašanj glede gripe je sicer še več, med temi so tudi: kakšni so znaki gripe, kako ravnati ob pojavu simptomov gripe in s katerimi osebnimi ukrepi lahko zmanjšamo možnost obolenja? Ali se lahko cepimo proti gripi in covidu-19?

Odgovore nanje smo poiskali v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

M. Luzar