VIDEO: Vizjak: Želel sem preprečiti oškodovanje Term Čatež, imam čisto vest, bilo pa je izrečenega ''marsikaj neprimernega''

4.11.2021 | 12:10

Andrej Vizjak: "Če bi to delal z vidika današnjega pravnega reda, bi bilo to nesprejemljivo."

Ljubljana/Brežice - Okoljski minister Andrej Vizjak je danes pozdravil objavo celotnega posnetka njegovih pogovorov s predsednikom uprave DZS Bojanom Petanom glede Term Čatež in ga označil kot avtentičnega. Pojasnil je ozadje pogovora in med drugim zatrdil, da je želel preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež. Kot pravi, ima čisto vest. (celoten posnetek Vizjakove današnje izjave za javnost je na voljo spodaj pod tekstom)

Vizjak je v izjavi za javnost v Ljubljani dejal, da ta posnetek celotnega pogovora dokazuje, da je bil prvi posnetek pogovora zlepljenka izsekov iz celotnega pogovora, ki ga je v sredo objavila televizija POP TV. V njem je šlo za manipulacijo, trdi, o posnetku celotnega pogovora pa minister medtem ne dvomi.

Ozadje pogovora s Petanom je Vizjak pojasnil s širšim ozadje in med drugim zagotovil, da je želel le preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež. "To je moj greh," je dejal in zatrdil, da je vedno delal s poštenimi nameni.

Vizjak je sicer interes za objavo izsekov posnetkov pogovora s Petanom pred časom pripisal smetarskemu lobiju, saj meni, da jim je s svojimi dejanji v napoto. "Lepljenke so namenjene moji diskreditaciji zaradi projektov, ki jih danes peljemo, to je zlasti zakon o varstvu okolja," je izpostavil.

Ob tem je priznal, da je bilo v neformalnem, zaupnem pogovoru s Petanom izrečeno tudi masikaj neprimernega. Izjavo glede sodstva ("Veš, da bomo kateremu sodniku 'jajca' strli.") Vizjak obžaluje in se od nje distancira.

"Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen," je dodal. Odstopiti ne namerava.

Petanu ponujal možnost vplivanja na sodišče

Sporni pogovor Brežičanov Bojana Petana in Andreja Vizjaka se je najverjetneje zgodil med decembrom 2007 in januarjem 2008. (STA)

Vizjak se je tako danes odzval na sinoči objavljen posnetek njegovih pogovorov s predsednikom uprave DZS Bojanom Petanom glede Term Čatež, v katerem med drugim ponuja možnost vplivanja na sodišče.

Televizija POP TV je namreč objavila daljši posnetek pogovora Vizjaka s Petanom glede vpliva v Termah Čatež.

Na posnetku je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu - Petanove družbe in državna podjetja - imenovala vsak po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež.

"Skupaj se bomo dogovorili, kdo bo direktor. Lahko imenujemo dvočlansko upravo, tako kot si hotel imeti ... Naredimo dvočlansko upravo, enega daš ti, enega damo mi, 'furamo' to zadevo naprej. Nadzorni svet - se bomo pa vse dogovorili in 'furali' to naprej, kot se šika," je dejal Vizjak.

Predlagal je tudi "gentlemanski dogovor" z umikom lastnih delnic - gre za 17 odstotkov delnic, ki so bile v lasti Terminih družb Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož in niso imele glasovalnih pravic. Delnice bi Terme Čatež odkupile za 34 milijonov evrov in bi se nato izbrisale, krog okoli DZS pa bi dobil večino v lastništvu Term. Kot je razvidno tudi že iz posnetka, objavljenega sredi oktobra, je Vizjak želel Petana od tega odvrniti, češ da je to "glupo", saj bo treba plačati davek na kapitalski dobiček.

K dogovoru glede lastnih delnic je Vizjak dodal še predlog, da Petanu pomaga pripojiti Terme Olimia, katerih privatizacija je bila takrat v teku (Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Slovenske železnice so prodajale okoli polovico delnic). Prevzema olimskih term Vizjak Petanu ni mogel zagotoviti, je pa obljubil "dobrohotnost države".

Za Terme Olimia sta se po navedbah portala Necenzurirano.si potegovala dva tekmeca - podjetje Finander, za katerim je stal Petan oz. Terme Čatež, in konzorcij, v katerem so bili združeni menedžment Term Olimia na čelu s sedanjim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, občina Podčetrtek in cerkveni finančni holding Zvon Ena, ki bi financiral nakup.

"Cerkvi pa to ni core business ... in ima problem to opravičevati ... Saj veš, tudi v (Slovenskih) železnicah imamo sedaj neko besedo, prej kot pa v cerkvi," je dejal Vizjak.

"Zdaj se boš šel pravdat, lahko boš naredil neko neumnost, razveljavitev vpisa - zdaj bo delničar razveljavil skupščino? Kje si to videl? To lahko naredi sodišče," je dejal Vizjak in napovedal, da bodo šli "z vsemi kanoni" na to: "Veš, da bomo kateremu sodniku jajca strli."

Pristnost posnetkov je analiziral zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij. Ta je ugotovil, da "obstaja zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek MP3 ni bila vsebinsko spreminjana".

STA; M. K.