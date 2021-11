Odsev vode v kamnu

4.11.2021 | 18:00

Sporočila prodnikov, ki jih je v Savi nabral in obdelal Andrej Hudoklin. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je novomeško Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine oziroma v galeriji Kocka odprlo pregledno razstavo članov Odsev vode v kamnu.

Razstava Odsev vode v kamnu je svojevrsten prispevek članov društva k osveščanju javnosti o neprecenljivosti pitne vode kot naravnega vira in njene ogroženosti. Njihove skulpture, kot so zapisali v katalogu, odsevajo večplastnost pomenov vode, ki so jih ustvarjalci začutili in izrazili v kamnu, ki je v naravi z vodo neločljivo povezan.

Umetnostni zgodovinar Jožef Matijevič je v uvodu recenzije razstave zapisal, da se ta po vsebini dotika izjemno občutljive in na slehernem koraku občutene ekološke tematike, saj nam, če se tega perečega problema ne bomo lotili dovolj resno in korenito, grozijo posledice neslutenih razsežnosti.

Med izdelki enajstih članov društva vidimo stvaritve na različnih kakovostnih ravneh, od začetniške do precej višje, ki že presega raven amaterskega ustvarjanja.

I. V.

Galerija