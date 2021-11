Kljub "brezvladju" načrtujejo obsežen zbornik

Cveto Šali, sin Severina Šalija, in Mitja Simič sta na zadnjem občnem zboru zaigrala dve skladbi na besedila pesmi Severina Šalija. (foto: I. V.)

Novo mesto - Kulturno društvo Severina Šalija ostaja brez predsednika. 5. decembra akademiku prof. dr. Milčku Komelju namreč poteče petletni mandat, vodstvu društva pa, kot je na nedavnem občnem zboru povedal podpredsednik društva Franci Koncilija, ni uspelo najti njegovega naslednika. Vendar ne glede na razplet "vladne" krize v društvu načrtujejo ob 110-letnici rojstva in 30-letnici smrti pesnika Severina Šalija izdajo bogatega zbornika poezije, proze in likovne umetnosti.

Ko je skupina Novomeščanov na čelu z nekdanjim novomeškim županom Francijem Koncilijo v Novem mestu pred petimi leti ustanavljala kulturno društvo Severina Šalija, je bil njihov namen popularizirati in približati kulturo v najširšem pomenu te besede čim več ljudem. Za predsedovanje društvu so se obrnili na akademika in novomeškega rojaka Milčka Komelja, ki je ponudbo tedaj z veseljem sprejel, vendar zdaj zaradi obveznosti, ki jih ima kot podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, novega mandata ni mogel sprejeti.

»Duhovno dediščino novomeškega pesnika, prevajalca in urednika ter mojega nekdanjega soseda Severina Šalija smo vpletli v vse kulturne dogodke, ki smo jih v teh letih pripravljali in poimenovali Šalijevi večeri. Vse do zaprtja društvenega življenja zaradi epidemije smo Šalijeve večere pripravljali dvakrat spomladi in dvakrat jeseni,« pove Franci Koncilja, ki je kot podpredsednik društva opravil večino organizacijskih nalog. Na Šalijevih večerih so predstavljali knjige, ki jih je društvo izdajalo predvsem ob velikodušni pomoči tovarne zdravil Krka in novomeške občine ter nekaterih drugih donatorjev, ter obeležili nekatere pomembne obletnice različnih umetnikov.

Poleg dveh obsežnih in bogatih društvenih kronik, v katerih so se ob poročilih ob društvenih in lokalnih kulturnih dogodkih znašle tudi kulturne vesti iz Slovenije, vsega sveta pa tudi avtorski prispevki različnih avtorjev, je Kulturno društvo Severina Šalija izdalo dve knjigi novomeške pisateljice Ivanke Mestnik, sicer tudi članice društva, Krka, zelena žila do srca in Gorjanski škrati med ljudmi, knjigo Marinke Marije Miklič V kamen vklesano, pesniško zbirko novomeške gimnazijke Eve Novak Preden odrastem in sedem pesniških zbirk Smiljana Trobiša, pesniško zbirko Lojzeta Podobnika Nakopičene sence in izbor pesmi Valentina Bruna Razveseljevanje.

Tomaž Koncilija je bral pesmi Severina Šalija. (foto: I. V.)

Posebna pozornost pa si zaslužita dve izjemno bogati in obsežni monografiji. Prva je bila Milček Komelj - Življenje z umetnostjo, druga pa Severin Šali - Popotnik, zaljubljen v življenje. Kot rečeno, v društvu snujejo še izdajo bogatega zbornika poezije, proze in likovne umetnosti, ki naj bi prihodnje leto izšla ob 110-letnici rojstva in 30-letnici smrti pesnika Severina Šalija. Kot pove Franci Koncilija, so se nekateri ustvarjalci, ki jih je povabil k sodelovanju, predvsem likovniki, odzvali z navdušenjem, manj navdušenja pa, kot pravi Koncilija, kažejo donatorji, brez katerih prispevkov zbornika ne bodo mogli izdati.

