Stanje je katastrofalno - naj vsak prevzame odgovornost in se cepi, ali vsaj upošteva ukrepe

5.11.2021 | 07:00

Včeraj pred zdravstvenim domom Novo mesto (od leve proti desni): Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego v ZD NM, direktorica OU MONM dr. Vida Čadonič Špelič, asist.mag. Alenka Simonič, dr.med. in Operativni poveljnik štaba civilne zaščite Mestne občine Novo mesto Gregor Blažič.

Novo mesto - Epidemiološko stanje zaradi coronavirusa je tudi na dolenjskem koncu katastrofalno in zaskrbljujoče. Tako sta včeraj popoldne po sestanku ožjega odbora štaba civilne zaščite Mestne občine Novo mesto pred zdravstvenim domom povedali direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič in direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič.

V ZD Novo mesto so npr. v torek pri PCR testiranju 350 ljudi odkrili, da je bilo 63 odstotkov okuženih, v sredo je bila pozitivna skoraj polovica od okoli 340 opravljenih testov.

Številke so alarmantne

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto.

Vrste so bile včeraj tudi za testiranje na PCR.

»Številke so alarmantne, a zavedati se je treba, da se bo v prihodnjih dneh simptomatika teh okuženih pričakovano slabšala, po naših izkušnjah bodo verjetno v parih dneh, tednu dni oz. desetih dneh nekateri potrebovali bolnišnično oskrbo, nekateri od njih žal tudi zdravljenje na intenzivnih oddelkih,« je dejala Simoničeva.

Ob tem je direktorica opozorila, da je zdravstveni sistem omejen, zdravstveni kader, ki se na primarnem ali sekundarnem nivoju že poldrugo leto ukvarja v glavnem s problematiko epidemije oz. z akutnimi, težko obolelimi covidnimi bolniki, pa je utrujen in izčrpan. Hkrati so oboleli tudi med zdravstvenim kadrom.

Ne obstaja le covid-19, so še druge bolezni!

Strezniti se moramo tudi zato, ker v medicini ne obstaja le bolezen covid-19, »čeprav se zadnje leto in pol večina ukvarjamo le z njo ter vse ostale bolezni in patologije obravnavamo morda ne tako zelo kvalitetno in učinkovito, kot bi sicer. Vsi imamo pravico do zdravja, do zdravega načina življenja, pa tudi dolžnost, obenem pa tudi pravico do kvalitetnega zdravljenja,« je poudarila Alenka Simonič.

Vse je pozvala, naj se zavedajo resnosti stanja: upoštevajo naj vse sprejete strokovne ukrepe, od nošenja mask, upoštevanja distance, higieno kašlja in rok, naj se ne družijo v večjih skupinah, če pa že, s poznanimi in preverjenimi ljudmi.

Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep



Zanimanje za cepljenje te dni narašča, k sreči tudi za prvi odmerek.

"Imamo pa najbolj učinkovit ukrep, to je cepljenje. Cepivo je varno. Cepiva je dovolj, in zato pozivam in prosim vse ljudi, da se odločijo zanj," je dejala, zadovoljna, da se je zanimanje za cepljenje v novomeškem zdravstvenem domu zadnje dni nekoliko povečalo.

Vida Čadonič Špelič je povedala, da na občini z zaskrbljenostjo spremljajo epidemioško stanje na novomeškem območju in so zaskrbljeni.

Ni več časa za izmikanje

»Ni več čas za izmikanje, vsak od nas mora sprejeti del svoje odgovornosti in prispevati del borbe proti covid-19. Sama zagovarjam cepljenje, a obstajajo tudi druge možnosti in moramo jih izkoristiti", je dejala in poudarila, da si lockdowna ne moremo več privoščiti.

»To lahko preprečimo sami, zato ni več izgovorov, bodimo resni, skrajni čas je! Če bodo v Ljubljani sprejeli ukrepe, ki nam ne bodo všeč, si jih bomo zaslužili sami,« je dejala in dodala, da ne more razumeti tolikšnega nezaupanja ljudi v zdravstveno stroko.

Zakaj zaupajo facebook zdravnikom in samooklicanim strokovnjakom?!

Včerajšnje vrste za cepljenje so bile dolge.

»Ljudje vsak dan vstopajo v zdravstveni dom k svojim zdravnikom po recepte, gredo v lekarno po zdravila, jih uživajo, hodijo na različne preiskave, kar pomeni, da tem zdravnikom zaupajo. Ko pa gre za covid-19, pa tem istim zdravnikom ne zaupajo več. Bistvo problema borbe proti covid-19 je namreč v nezaupanju svojim lastnim zdravnikom. Mnogi raje zaupajo facebook zdravnikom in različnim samooklicanim strokovnjakom, ki iščejo svojih pet minut slave. To obsojam. Res je zadnji čas, da se streznimo in zaupajmo tistim, ki so nam že v življenju velikokrat pomagali ali celo rešili življenja,« je bila jasna Vida Čadonič Špelič, ki se je zahvalila zdravstvenim delavcem, zlasti vodstvu ZD NM za dobro delo.

»Zavedati pa se moramo, da zdravstveni sistem ni stroj, to so ljudje. Ne moremo biti brezbrižni do njih in ne želimo si, da bi nekdo prišel na urgenco in ne bi bilo strokovnjaka, ki bi ga oskrbel. Kaj bo, če pridemo pred zaprta vrata urgence?« se sprašuje Čadonič Špeličeva in apelira na vse, naj bodo odgovorni in se čim prej cepijo.

Besedilo in foto: L. Markelj

