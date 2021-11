Danes brez elektrike

5.11.2021 | 07:05

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu LOČKA, MAJER;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu R.O. PARTIZANSKA POT;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Skladišče KZ;

- od 13:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Levo elektrarna.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 3. ŠKRJANČE;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, na izvodu SLAVIČ;

- od 9:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA na izvodu PROTI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo predvidoma med 10:00 in 12:00 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Brinje, nizkonapetostno omrežje Brinje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Vrhovska vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Bušeča vas – Unetič, smer Šutna – Strojin in smer Vinji vrh – Sokolovič med 9:00 in 14:00 uro, na območju TP Brežice Marof, nizkonapetostno omrežje – Marof Zakšek, med 10:00 in 13:00 uro in na območju TP Globoko Dobrava, nizkonapetostno omrežje – Dobrava, čistilna naprava med 9:00 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Krško-mesto pa na območju TP Celine Raka, Raka Vinji vrh in Vrh Videm med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Raka šola med 5:45 in 6:45 uro ter med 15:00 in 15:30 uro.

M. K.