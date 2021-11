Kočevci s Podgorškom o težavah kmetov in bolj obvladljivem številu medvedov

5.11.2021 | 12:20

Podgoršek se je udeležil slavnostne potopitve Radgonske Penine v Rudniško jezero ...

... potem pa je sledil delovni sestanek na občini. (fotografije - tudi spodaj v fotogaleriji - Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevsko občinsko vodstvo se je včeraj sestalo z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom, s katerim so govorili o težavah tamkajšnjih kmetov, tudi o vse večji populaciji medvedov. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča so dobili zagotovilo, da bo ministrstvo pri reševanju težav z medvedi bolj aktivno.

Po besedah kočevskega župana sta s Podgorškom uvodoma ugotovila, da gospodarjenje z velikimi zvermi, kot je medved, ni najboljše. Populacija medveda je namreč v zadnjih letih z okoli 500 povečala na več kot 1000, kar predstavlja vse večje težave pri sobivanju medveda s prebivalstvom. "Zagotovljeno mi je bilo, da bo ministrstvo pri tem bolj aktivno in se bo hitreje odzivalo na težave," je dejal župan.

Pri tem, kot je dejal, ni bilo govora o povečanju odstrela medveda. "Zavedamo se, da moramo sobivati z naravo, si pa želimo nekoliko bolj proaktivno odzivanje in nekoliko bolj obvladljivo število medvedov," je dejal.

S Podgorškom sta spregovorila tudi o obremenjenosti kmetov zaradi prisotnosti velikega števila divjadi, ki pogosto popase travne površine in kmetijske pridelke. Do zdaj kmetje za to niso dobili nadomestila, zdaj pa je minister zagotovil, da bodo to spremenili in bodo v ta namen zagotovili dodatna sredstva, je povedal župan.

Na sestanku so spregovorili tudi o osamljenih kmetijah, ki se soočajo s težavami pri vzdrževanju makadamskih cest, zlasti v zimskem času. Dotaknili pa so se tudi zagotavljanju pitne vode do teh kmetij, saj do njih zaradi oddaljenosti ni mogoče napeljati vodovoda. Glede cest je minister županu zagotovil, da bodo v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo skušali poiskati dodatna sredstva za vzdrževanje cest, glede vode pa, da bodo rešitev iskali v smeri sofinanciranja izgradnje vodnjakov.

Župan je še ministra opozoril na problematiko gospodarjenja s kmetijskimi površinami, ki jih ima država v občini Kočevje. Ta je namreč lastnica kar 80 odstotkov površin v občini in jih pogosto oddaja v najem. "Izrazil sem željo, da se pri sklepanju najemnih pogodb pridobi mnenje lokalne skupnosti, da pozneje ne prihaja do težav," je pogovore z ministrom še povzel župan.

Podgoršek se je še pred delovnim sestankom udeležil slavnostne potopitve Radgonske Penine v Rudniško jezero v Parku Jezero. Potopitev so izvedli v čast 550-letnici mestnih pravic mesta Kočevje in 30-letnici samostojnosti Slovenije.

STA; M. K.

