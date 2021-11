Terme Čatež v prvih devetih mesecih izboljšale poslovanje

5.11.2021 | 08:15

Terme Čatež (foto: arhiv; Terme Čatež)

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 17,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 5,13 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je znašal slabe tri milijone evrov, EBITDA 6,2 milijona evrov, čisti dobiček pa 6,7 milijona evrov, je družba objavila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Kot v poslovnem poročilu navajajo v Termah Čatež, so kljub omejitvenim ukrepom zaradi epidemije covida-19, ki so terjali prilagoditev poslovanja, letos poslovali odlično. Tako so zvišali prihodke, za več kot milijon evrov tudi dobiček iz poslovanja, boljši od lanskega, ki je znašal dobrih 330.000 evrov, pa je bil tudi čisti devetmesečni dobiček.

Družba je konec septembra izkazovala tudi 101,3 milijona evrov kapitala, kar je najvišji znesek v zgodovini Term Čatež, so zapisali v poročilu.

Terme so v prvih devetih mesecih letos beležile 396.482 prenočitev, kar je za 3,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupaj z enodnevnimi gosti so zabeležili 460.586 kopalcev. Ob tem v Termah Čatež izpostavljajo, da so bile poslovne enote v prvih štirih mesecih leta skoraj popolnoma zaprte, delovali so le zdraviliški del, hotel Terme za namene poslovnega turizma in slaščičarna Urška.

STA; M. K.