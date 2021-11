V Šmihelu konec tedna popolna zapora državne ceste

5.11.2021 | 14:15

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Državno cesto v Šmihelu v Novem mestu bodo na odseku, kjer potekajo prenovitvena dela, oz. med križiščem s Smrečnikovo ulico in pokopališčem, v soboto in nedeljo popolnoma zaprli. Obvoz bo možen prek Kandije, Žabje vasi, Pogancev in Ruperč vrha ter obratno. Na novomeški občini so nekaj popolnih zapor napovedali tudi za prihodnje konce tedna.

Zaradi zagotavljanja pretočnosti prometa med tednom, ki sicer ob delni zapori poteka izmenično enosmerno, je med vikendi v načrtu še nekaj popolnih zapor, so sporočili z novomeške občine.

Državno cesto v Šmihelu so sicer med prvim in drugim delom naložbe celovito prenovili od Košenic do križišča s Smrečnikovo ulico, zdaj pa prenavljajo zadnji oz. cestni odsek od omenjenega križišča do šmihelskega pokopališča.

Z rekonstrukcija cestišča in ureditvijo pločnika se bodo izboljšale prometne razmere in prometna varnost pešcev in kolesarjev v Šmihelu, so še dodali na novomeški občini.

M. K.