Rekorder skozi Mirno 102 km na uro

5.11.2021 | 09:40

Mirna - bloki ob Glavni cesti (foto: Lapego)

Mirna - Na Mirni so v minulih dneh med preventivno akcijo merjenja hitrosti ujeli 24 prehitrih voznikov, sporočajo iz občine. Rekorder se je sredi dopoldneva peljal po državni cesti mimo t. i. spodnjih blokov 102 km na uro. Za prekršek bo ustrezno kaznovan.

Na pobudo občanov sta se občina in medobčinsko redarstvo dogovorila za prvo preventivno akcijo merjenja hitrosti na državni cesti skozi Mirno, ki jo je medobčinsko redarstvo izvedlo na odseku državne ceste skozi središče kraja, in sicer ob stanovanjskih blokih na Glavni cesti proti Mokronogu v obe smeri.

"Pobude občanov za radar so bile vse pogostejše, prehitre voznike pa opažam med sprehodi po Mirni tudi sam. S preventivno akcijo smo želeli predvsem spomniti voznike, da je hitrost vožnje skozi kraj treba prilagoditi tako prometni signalizaciji kot razmeram na cesti in drugim udeležencem v prometu. Čeprav smo akcijo napovedali, pa so nekateri vozniki še vedno veliko prehitro vozili skozi kraj. In to na odseku, kjer bi po pločniku lahko v tistem času šli na sprehod tudi otroci iz vrtca. Želim si, da takih nevestnih voznikov ne bi bilo, da bi vsi znali prilagoditi hitrost vožnje tako, da smo lahko pozorni na dogajanje na in ob cesti. Do takrat pa bomo s tovrstnimi akcijami merjenja hitrosti na odsekih, ki jih prebivalci sami predlagajo, nadaljevali," pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

S preventivno akcijo so predvsem želeli umiriti promet skozi Mirno in poskrbeti za varnost vseh, predvsem pa najmlajših udeležencev v prometu. Med prvo tovrstno kontrolo so v dveh dneh v skupaj štirih urah namerili 24 hujših kršitev, ki imajo za stransko sankcijo kazenske točke. Tako so zabeležili 22 prekoračitev hitrosti nad 10 do vključno 20 km na uro, med katerimi je bilo nekaj voznikov povratnikov, ena prekoračitev je bila nad 20 do vključno 30 km na uro, en voznik pa je skozi kraj peljal več kot 40 do vključno 50 km na uro – natančneje se je sredi belega dne skozi Mirno proti Mokronogu mimo stanovanjskih blokov peljal 102 km na uro (ob upoštevanju t. i. tolerance 96 km na uro).

Skupaj je medobčinsko redarstvo, ki deluje pod okriljem Skupne občinske uprave občin Dolenjske, izreklo za 3.640 evrov sankcij, kontrole hitrosti pa se na odsekih, ki so jih predlagali občani, nadaljujejo tudi v teh dneh, sporočajo z Mirne.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o kontroli hitrosti Dušan Skerbiš o kontroli hitrosti