Tovornjak je bil pretežak, kombi prepoln, štirje pujski pa 'prehitri'

5.11.2021 | 10:30

Simbolna slika (foto: arhiv Svet24)

Policisti PPP Novo mesto so pri nadzoru prometa na avtocesti na Obrežju opravili kontrolo tovornega vozila, ki je prevažalo prehrambene izdelke. Vozilo z italijanskimi registrskimi oznakami je vozil 25-letni državljan Slovenije. Pri tehtanju so ugotovili, da je vozilo preobremenjeno. Tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa je znašala 3500 kg, je bilo težko 5900 kg. Prav tako je bila ugotovljena tudi prekoračitev osnih obremenitev za 69 %. Policisti so na kraju vozniku izdali plačilni nalog v višini 1900 evrov, tovornjak pa izključili iz prometa. Uvedli bodo tudi prekrškovni postopek, v okviru katerega bodo ugotavljali tudi odgovornost pravne osebe.

Vlomi in tatvine - ukradli štiri prašiče

V Drašči vasi na območju PP Dolenjske Toplice je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Na območju Mihovice je v noči na četrtk. nekdo vlomil v kmetijski objekt in ukradel štiri prašiče.

Pri prevozu 22 migrantov ujeli državljana Severne Makedonije

Policisti so na uvozu na avtocesto pri Novem mestu ustavili kombinirano vozilo slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Severne Makedonije v vozilu prevaža 19 državljanov Pakistana in tri državljane Indije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapcu, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujc še niso zaključeni.

Policisti PP Črnomelj pa so na območju Preloke izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana in v Žuničih državljana Afganistana.

M. K.