Z dnevnega reda umaknili predlog proračuna za leto 2022

5.11.2021 | 13:15

Straški župan Dušan Krštinc in v.d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc

Svetniška skupina LKOS

Straža - Na včerajšnji seji straškega občinskega sveta je bilo pestro že pri dnevnem redu seje. Svetniki so s sedmimi glasovi za (Borut Likar, Samo Jakljič, Mateja Merlin, Anica Nose in Tomislav Salopek iz LKOS-a, Zdravko Turk iz SDS in Franc Plut iz civilne iniciative Stopimo skupaj) in štirimi proti (Damjan Jerman in Simona Franko iz RIOSA, Katarina Petan iz Nove Slovenije in Pavel Vidic iz SLS) na predlog Likarja z dnevnega reda umaknili predlog proračuna občine za prihodnje leto in odlok o kategorizaciji občinskih cest, oba sta bila v prvi obravnavi.

Kot je pojasnil Borut Likar, je umik predloga proračuna, ki je, kot je dejal, med najpomembnejšimi dokumenti, predlagal zato, ker ga predlagatelj ni predložil z vsemi prilogami, ki jih mora. K proračunu namreč ni bilo priloženega letnega programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest. »Umestno je, da opozorimo na nekompletno gradivo,« je dejal Likar.

Glede odloka o kategorizaciji občinskih cest pa opozoril, da so svetniki v obravnavo dobili osnutek odloka in ne predlog. »Osnutek je delovno gradivo, občinski svet pa ne obravnava delovnega gradiva, ampak predloge, ki so tako vsebinsko že dodelani, da se o teh lahko odloča za drugo branje ali v drugem branju za dokončno sprejetje,« je obrazložil.

Župan Dušan Krštinc je v razpravi pred glasovanjem opozoril na pomembnost dokumenta, kot je proračun, za normalno delovanje občine že v začetku prihodnjega leta, zato je svetnike pozval, da naj predloga za umik ne podprejo, da predlog proračuna sprejmejo v prvi obravnavi in izvedejo javno razpravo ter ga nato dopolnjenega tudi s programom investicijskega vzdrževanja občinskih cest na decembrski seji tudi potrdijo. »Proračun je dobro pripravljen, pri investicijah, ki so ocenjene na dobrih 4,3 milijone evrov, pa je bilo 'spornih' 85.000 evrov za investicijsko vzdrževanje cest. Tu gre za manjše odseke, vsi večji odseki in naložbe na tem področju pa so natančno navedeni v proračunu,« je dejal in opozoril še, da so odlok o kategorizaciji občinskih cest umaknili zgolj zaradi ene redakcijske besede - osnutek, vsebinsko pa je predlog.

V nadaljevanju so straški svetniki med drugim v drugi obravnavi potrdili poslovnik občinskega sveta ter se seznanili s projektno dokumentacijo za postavitev zaščite pred padajočim kamenjem in skalami iz Straškega hriba in idejni zasnovi rekonstrukcije oz. novogradnje lesenega mostu v Lokah.

