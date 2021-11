Bolnišnice se polnijo; v Novem mestu 51, v Brežicah 13 covidnih bolnikov

5.11.2021 | 11:15

Simbolna slika (foto: Bobo)

V četrtek so bili slovenski laboratoriji polno zasedeni. Opravili so 9961 PCR testov in ugotovili 3711 pozitivnih primerov, 740 manj kot v sredo. Tudi delež pozitivnih je nižji. Če je v sredo znašal 44,4 odstotka, pa je včeraj 37,9 odstotka. Bolj korektno in dosledno je primerjati po dnevih v tednu. Prejšnji četrtek je bilo 2514 pozitivnih, kar je znak, da je koronavirus žal še vedno v preveč dobri "formi".

Zaradi vsakodnevnega velikega števila okuženih se povečuje število hospitaliziranih zaradi covida-19. Danes so je tako število pacientov povečalo za 26 na 761, na intenzivnih oddelkih pa za 8. Tam jih je že 177, maksimalno število, ki jih lahko trenutno oskrbijo, pa je okoli 190. V četrtek je z ali zaradi koronavirusne bolezni umrlo 13 ljudi.

Po oceni NIJZ je v državi 33.827 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2671, kar je 180 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1603 oziroma 85 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 51 covidnih bolnikov (včeraj 46), od tega 13 na intenzivni terapiji. Sprejeli so 11 novih pacientov in jih šest odpustili.

V SB Brežice imajo 13 covidnih bolnikov, dva so sprejeli in enega odpustili. Intenzivno terapijo potrebujeta dva bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 59, Kočevje 36, Trebnje 23, Črnomelj 19, Ribnica 17, Šmarješke Toplice 15, Šentjernej 14, Metlika 12, Straža, mirna in Sodražica 9, Žužemberk, Semič, Dolenjske Toplice in Loški Potok 8, Škocjan 7

Posavje - Brežice 55, Krško 45, Sevnica 35, Radeče 9, Kostanjevica na Krki 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj –3 (2) (5) (2)(5) Oceni true truic Na "zatucanem balkanu" so dovoljena odprta soočanja in javne rasprave, pri nas se resnica ne sme soočiti z lažjo, zakaj ? Naj ljudje slišijo obe strani in se odločajo po svobodni volji posameznika. 48m nazaj 3 (4) (1) (4)(1) Oceni navi Glede na število prebivalcev v Beli krajini je največ okuženih v občini Semič. Mislim, da ni potrebno razlagati zakaj. Če pogledamo druženja(vaja v petek v Semiču, pogrebi). Veliko udeležencev(gasilci na vaji, lovci na pogrebu), nobeden z masko. 39m nazaj Oceni true truic Polona Kambič bo ostala, ostali ne... 39m nazaj Oceni true truic Polona Kambič bo ostala, ostali ne... Preglej samo prijavljene komentatorje