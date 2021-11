Težave v gradbeništvu: Danes je tako, jutri pa že čisto drugače

5.11.2021 | 17:30

Razmere v gradbeništvu so že od pomladi zelo spremenljive in negotove. Cene nekaterih materialov so se podvojile, velike težave so tudi z njihovimi dobavami. (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Težave z dobavo materialov ter dvig cen in stroška dela so tri največje težave, ki danes pestijo gradbince



Tako kot smo danes potrošniki priča podražitvam hrane in energentov ter posledično dvigu tudi številnih drugih cen, posledice epidemije koronavirusa z zakasnitvijo občutijo tudi v gradbeništvu. Medtem ko so imeli lani v primerjavi z številnimi drugimi panogami, predvsem gostinstvom in turizmom, ki ju je koronakriza najbolj prizadela, gradbinci polne roke dela, so sedaj v težkem položaju, razlog za to pa je v pomanjkanju materialov in podražitvah. Kot opozarjajo, gredo cene nekaterih materialov v nebo.

V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije pravijo, da gre za globalni trend, za naraščanje cen in pomanjkanje osnovnih gradbenih materialov, proizvodov in surovin, ki se je začelo lansko jesen, pa je več razlogov. Zaradi omejitev delovanja, ki jim je bila lani zaradi covida-19 podvržena tudi industrija, ki proizvaja za gradbeništvo ključne materiale, proizvode in surovine, so ob lanski skoraj nemoteni gradbeni dejavnosti zaloge, ki so jih imeli gradbeni veletrgovci v svojih skladiščih, hitro pošle, novih pa zaradi delno zaustavljene globalne proizvodnje materialov in surovin po vsem svetu ni bilo, zaradi česar je povpraševanj preseglo ponudbo, kar pa se je pokazalo tako na skoku cen kot tudi na dobavnih rokih.

VELIKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Drug pomemben razlog za naraščanje cen gradbenih materialov, med katerimi so se najbolj podražili jeklo, armatura, les, bitumenski materiali, polimerni materiali, kot so cevi in kamniti mineralni materiali, je v tem, da je Kitajska, ki je hitreje opravila s težavami zaradi covida kot Evropa in Amerika, ponovno zagnala svoje infrastrukturne projekte, ki jih izvajajo že poldrugo desetletje in so za naše predstave nepredstavljivih dimenzij, čemur je sledila tudi enormna potrošnja gradbenih materialov.

Poleg tega je na podražitve vplivalo tudi načrtno zmanjšano črpanje nafte v okviru organizacije OPEC in povečano povpraševanje zaradi ekspanzije investicijskih naložb na ameriških trgih, delno tudi na evropskem, svoje pa so prispevali tudi huda zima v Severni Ameriki, ki je popolnoma zaustavila sečnjo lesa, črpanje severnoameriške nafte in dvotedenska blokada Sueškega prekopa zaradi reševanja nasedle ladje. Zaradi vsega tega so se cene od začetka letošnjega leta znatno dvignile, pri nekaterih materialih tudi za nekaj deset odstotkov.

Kako se s težavami spopadajo v novomeškem podjetju GPI Tehnika, kako je s ceno delovne sile in kako je bilo z dogovorom o skupnem nastopu gradbincev do investitorjev, pa podrobneje v aktualnem tiskanem Dolenjskem listu.

Mojca Leskovšek Svete