FOTO: Pod nadstreškom zagorela tudi avto in prikolica

5.11.2021 | 18:40

Foto: PGD Ivančna Gorica

Zgodaj davi ob 3.11 je na Ljubljanski cesti v Ivančni gorici gorela nadstrešnica. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so pogasili požar nadstrešnice, ki je zajel tudi osebno vozilo in bivalno prikolico. Gasilci so iznesli tri jeklenke butan plina, razkrili streho nadstrešnice, iznesli ožgane dele ter jih dokončno ohladili.

Na kraju je bila prisotna tudi policija.

M. K.

