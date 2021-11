Majzljevina se prodaja – jo bo kupila občina Šentjernej?

6.11.2021 | 14:30

Nekdanja Majzljeva gostilna sredi Šentjerneja že nekaj let sameva.

Šentjernej - Na prostem trgu se že nekaj časa prodaja nekdanja Majzljeva gostilna, eminentna stavba sredi Šentjerneja, stara okrog sto petdeset let.

Takšna prodaja pravzaprav čudi, saj je Občinski svet občine Šentjernej že leta 2018, ko je županoval Radko Luzar, sprejel sklep, da naj bi stavbo za svoje potrebe v desetih letih odkupilo JP Ekološka družba Šentjernej. Stavba naj bi stala okrog 220 tisoč evrov, potrebno bi bilo zadolževanje. A očitno se ni zgodilo nič.

Jože Simončič

Kaj se dogaja z Majzljevino, je na zadnji občinski seji spraševal svetnik Janez Selak (Lista Skupaj za prihodnost) ter izpostavil problem, da so na šentjernejskem »placu« že veliko zamudili, in da je ta etnološki objekt še edino, kar je ostalo, in bi moral postati občinski. Župan Jože Simončič je dejal, da stari sklep OS seveda pozna, a ne ve razlogov, zakaj do realizacije ni prišlo.

Zakaj sklep OS ni bil realiziran?

Šentjernejski svetniki so razpravljali o Majzljevini (od leve proti desni): Janez Selak, Albert Pavlič in Franc Hudoklin.

Vnela se je burna razprava. Albert Pavlič (SDS) je bil ogorčen, zakaj EDŠ zavezujoč sklep OS ni uresničil, saj gre za nespoštovanje odločanja in volje najvišjega organa v občini, in »OS bi moral zdaj prižgati rdečo luč, saj gre za kršitev večinsko sprejetega sklepa! To ne gre tako! Gre za državni udar lokalne samouprave,« je dejal Pavlič in poudaril, da je Majzljevina tudi strateška točka, s katero se ne gre igrati.

Tudi Franc Hudoklin (SLS) je bil odločen: »Sklep OS je bil jasen, kdo mora odkupiti stavbo. Treba je vprašati direktorja EDŠ, zakaj tega ni realiziral. Ali sploh dela njihov Nadzorni svet, zakaj o tem ni bilo nikoli nič povedanega? O ne realizaciji sklepa svetnikov nas ni seznanil ne direktor EDŠ ne župan!«

Zakaj do odkupa ni prišlo in kako sedanji svetniki razmišljajo o morebitnem odkupu Majzljevine, si preberite več v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj